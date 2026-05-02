IShowSpeed｜深圳买华为三折叠手机「海葬」 直播崩溃喊4000美元 | 有片

近日，美国知名网红IShowSpeed（甲亢哥）在直播时不小心把手机掉进海里，瞬间全网刷屏。这是他去年在深圳购买的华为三折叠手机，让他心疼到整个人「要碎掉」。

从直播回放可见，IShowSpeed眼睁睁看著手机沉入海中，表情从惊讶转为崩溃，不停大喊：「我的中国手机……花了4000美元（约31000港元）啊！」懊悔之情溢于言表，让不少观看直播的网友都跟著心疼起来。

事件曝光后，网友纷纷留言安慰：「旧的不去，新的不来！」也有深圳本地网友热情喊话：「出新款了再来一趟中国吧！深圳欢迎你！」更有网友笑称，这波「免费广告」打得太成功，直接让华为三折叠手机又再变成热门话题。

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这部让IShowSpeed念念不忘的手机，正是华为折叠屏旗舰机 — Mate XT 非凡大师，是全球首款商用三折叠屏手机， 以创新形态和大屏体验深受国际消费者喜爱。去年他来深圳时特意入手，没想到在直播中意外「海葬」。

IShowSpeed 本名Darren Jason Watkins Jr.，2005年出生于美国，现年21岁。他以极度夸张、高能量、毫无滤镜的直播风格爆红YouTube，粉丝数高达数千万。从游戏实况到环球旅行直播，他走到哪闹到哪，却意外圈粉无数。在中国，他因为精力旺盛像「甲亢发作」而被可爱地称为「甲亢哥」。