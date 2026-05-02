Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IShowSpeed｜深圳买华为三折叠手机「海葬」 直播崩溃喊4000美元 | 有片

即时国际
更新时间：17:25 2026-05-02 HKT
发布时间：17:25 2026-05-02 HKT

近日，美国知名网红IShowSpeed（甲亢哥）在直播时不小心把手机掉进海里，瞬间全网刷屏。这是他去年在深圳购买的华为三折叠手机，让他心疼到整个人「要碎掉」。

从直播回放可见，IShowSpeed眼睁睁看著手机沉入海中，表情从惊讶转为崩溃，不停大喊：「我的中国手机……花了4000美元（约31000港元）啊！」懊悔之情溢于言表，让不少观看直播的网友都跟著心疼起来。

事件曝光后，网友纷纷留言安慰：「旧的不去，新的不来！」也有深圳本地网友热情喊话：「出新款了再来一趟中国吧！深圳欢迎你！」更有网友笑称，这波「免费广告」打得太成功，直接让华为三折叠手机又再变成热门话题。

相关新闻：甲亢哥深圳直播｜试坐比亚迪仰望U8落水狂呼OMG! 扫货买华为Mate XT

这部让IShowSpeed念念不忘的手机，正是华为折叠屏旗舰机 — Mate XT 非凡大师，是全球首款商用三折叠屏手机， 以创新形态和大屏体验深受国际消费者喜爱。去年他来深圳时特意入手，没想到在直播中意外「海葬」。

IShowSpeed 本名Darren Jason Watkins Jr.，2005年出生于美国，现年21岁。他以极度夸张、高能量、毫无滤镜的直播风格爆红YouTube，粉丝数高达数千万。从游戏实况到环球旅行直播，他走到哪闹到哪，却意外圈粉无数。在中国，他因为精力旺盛像「甲亢发作」而被可爱地称为「甲亢哥」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮
时事热话
7小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
9小时前
六合彩2.28亿元金多宝将于今晚（5月2日）搅珠。
01:30
六合彩2.28亿金多宝｜今晚搅珠 AI四大心法预测 统计排列逆向心理助拣选投注组合！
社会
6小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
2026-05-01 14:42 HKT
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
01:17
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
21小时前
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真
影视圈
8小时前
落雨唔摆遮架唔摆地下 生活智慧王教天才级挂伞秘技 一支笔搞掂晒震惊网民｜Juicy叮
落雨唔摆遮架唔摆地下 生活智慧王教天才级挂伞秘技 一支笔搞掂晒震惊网民｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
2026-05-01 13:30 HKT
01:16
何文田纵火｜单位现多个火头 26岁死者曾与家人争用书房嘈交
突发
20小时前
宏福苑执拾︱妻子临危救5命却葬身火海 叶先生重返家园向妻子道别
宏福苑执拾︱妻子临危救5命却葬身火海 叶先生重返家园向妻子道别
突发
4小时前