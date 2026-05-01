Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫记者晚宴枪击 | 最新影片曝光 枪手4秒冲过安检站 犯案前到酒店「踩线」

即时国际
更新时间：12:08 2026-05-01 HKT
发布时间：12:08 2026-05-01 HKT

美国司法部周四公开白宫记者协会晚宴枪击瞬间的监视器画面，包括枪手冲过酒店安全检查站并开枪射击一名特勤局人员。当时总统特朗普与副总统万斯等政府高官现身华盛顿希尔顿酒店，出席这场晚宴。监视器画面也显示枪手在发动攻击前一天，曾到酒店「踩线」，视察环境。

现年31岁的嫌犯艾伦（Cole Tomas Allen）被控企图在白宫记协晚宴上刺杀特朗普，但目前尚未认罪。若被定罪，他最高可被判终身监禁。

相关新闻：
白宫记者晚宴枪击｜图刺杀特朗普枪手 行动前持武器酒店自拍

在走廊和健身中心来回走动

司法部公布的最新画面长近6分钟，显示艾伦在走廊和健身中心来回走动，并走进通往安检站的大厅门口。而1秒后，一名警官带著警犬接近这扇通往另一条设有电梯走廊的门。警官站在门口朝电梯走廊方向看了约12秒，而警犬则在门口进出，但期间镜头角度并未拍到艾伦的身影。

随后警官与警犬转身离开，1秒后嫌犯突然从门口冲出，持枪朝安检站跑去、仅用了4秒冲过安检站。检方说，影片显示，艾伦与1名特勤局人员交火，但画面中并未明确显示，艾伦何时开枪。

特工曾开枪反击 但未打中

影片又似乎显示一名特勤局人员朝枪手方向开了3枪，但警方强调枪手在攻击过程中并未中弹。

特勤局发言人周四说：「该名特勤局人员被击中防弹背心，但伤势并不严重。」弹道专家目前正在调查，这名特勤局人员是被嫌犯射出的子弹击中，还是遭现场其他执法人员误伤。

检方：不涉及其他执法人员误击

不过，负责此案的华盛顿特区联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）说，影片显示，艾伦向该名特勤局人员开枪。她说，「没有证据显示今次枪击案涉及其他执法人员误击。而检方公开的影片画质，要比特朗普在事发后自行公开的版本更清晰。

特勤局局长库兰（Sean Curran）周四接受《霍士新闻》专访时说，嫌犯曾从「近距离」朝特勤局人员开枪。库兰指出：「我所看到的所有证据显示，嫌犯以霰弹枪近距离射击我们的人员。我们的人员在胸部中弹的情况下，仍英勇还击，共开了5枪。」

枪手撞金属探测器跌倒就擒

此外，库兰说嫌犯在与特勤局人员交火时，膝盖似乎撞到其中一个金属探测器而跌倒。这时，其他警官与特勤局人员才得以将嫌犯制服，并压制在地。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
16小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
3小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
6小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
2026-04-30 11:00 HKT
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
申诉热话
4小时前
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
22小时前
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
2026-04-30 10:00 HKT
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
16小时前
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
影视圈
3小时前