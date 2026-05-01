白宫记者晚宴枪击 | 最新影片曝光 枪手4秒冲过安检站 犯案前到酒店「踩线」

美国司法部周四公开白宫记者协会晚宴枪击瞬间的监视器画面，包括枪手冲过酒店安全检查站并开枪射击一名特勤局人员。当时总统特朗普与副总统万斯等政府高官现身华盛顿希尔顿酒店，出席这场晚宴。监视器画面也显示枪手在发动攻击前一天，曾到酒店「踩线」，视察环境。

现年31岁的嫌犯艾伦（Cole Tomas Allen）被控企图在白宫记协晚宴上刺杀特朗普，但目前尚未认罪。若被定罪，他最高可被判终身监禁。

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在走廊和健身中心来回走动

司法部公布的最新画面长近6分钟，显示艾伦在走廊和健身中心来回走动，并走进通往安检站的大厅门口。而1秒后，一名警官带著警犬接近这扇通往另一条设有电梯走廊的门。警官站在门口朝电梯走廊方向看了约12秒，而警犬则在门口进出，但期间镜头角度并未拍到艾伦的身影。

随后警官与警犬转身离开，1秒后嫌犯突然从门口冲出，持枪朝安检站跑去、仅用了4秒冲过安检站。检方说，影片显示，艾伦与1名特勤局人员交火，但画面中并未明确显示，艾伦何时开枪。

特工曾开枪反击 但未打中

影片又似乎显示一名特勤局人员朝枪手方向开了3枪，但警方强调枪手在攻击过程中并未中弹。

特勤局发言人周四说：「该名特勤局人员被击中防弹背心，但伤势并不严重。」弹道专家目前正在调查，这名特勤局人员是被嫌犯射出的子弹击中，还是遭现场其他执法人员误伤。

检方：不涉及其他执法人员误击

不过，负责此案的华盛顿特区联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）说，影片显示，艾伦向该名特勤局人员开枪。她说，「没有证据显示今次枪击案涉及其他执法人员误击。而检方公开的影片画质，要比特朗普在事发后自行公开的版本更清晰。

特勤局局长库兰（Sean Curran）周四接受《霍士新闻》专访时说，嫌犯曾从「近距离」朝特勤局人员开枪。库兰指出：「我所看到的所有证据显示，嫌犯以霰弹枪近距离射击我们的人员。我们的人员在胸部中弹的情况下，仍英勇还击，共开了5枪。」

枪手撞金属探测器跌倒就擒

此外，库兰说嫌犯在与特勤局人员交火时，膝盖似乎撞到其中一个金属探测器而跌倒。这时，其他警官与特勤局人员才得以将嫌犯制服，并压制在地。