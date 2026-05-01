伊朗局势 | 美官员：敌对行动已结束 伊朗：重启攻势恐引发漫长痛苦报复

美国与伊朗新一轮谈判尚未进行前，有美国官员指出，基于《战争权力法》的规范，自2月28日起针对伊朗展开的敌对行动，已经结束。而伊朗革命卫队高层官员警告，即使是有限度的美国新一轮攻击，也将引发对美国区域据点「长期且痛苦的报复打击」。据报以色列已在阿联酋紧急部署包括「铁束」激光防御系统在内的多套防空装备，帮助阿联酋应对伊朗导弹和无人机。

美国1973年通过的《战争权力决议案》规定，总统可在紧急情况下，于在未经国会授权时出兵敌对区域，但48小时内须通知国会，且若无国会授权，行动须在60天内停止，否则应于30天内撤离。而自2月28日开战以来，5月1日就是法规中「60天期限」的最后关头。

相关新闻：

伊朗局势 | 美防长：对伊军事行动60天期限因停火中止 无需寻求国会授权

伊朗最高领袖穆杰塔巴重申要掌控霍尔木兹海峡。新华社

伊朗强硬表态，指美重启攻势恐引发「漫长且痛苦报复」。法新社

60天军事行动期限届满

路透社引述特朗普政府一名高层官员透露，美伊双方于4月7日同意停火2星期，此后停火期限已延长。自4月7日以来，美伊武装部队之间没有发生任何交火。官员也称，基于《战争权力法》的规范，美国自2月28日起针对伊朗展开的敌对行动已经结束。

伊朗指出，若美国再度展开攻击并重申对霍尔木兹海峡的主张，伊朗将对美国据点发动「漫长且痛苦的报复打击」，使美国组建联盟以重启这条重要航道的计划变得更加复杂。

美国官员向路透社表示，总统特朗普预计听取一项新一轮军事打击伊朗的计划简报，目的是迫使伊朗谈判以终结冲突。

阿联酋禁公民赴伊朗、黎巴嫩与伊拉克

阿联酋已宣布禁止公民前往伊朗、黎巴嫩与伊拉克，并呼吁目前在当地的国民立即返国。

伊朗革命卫队高层官员警告，即使是有限度的美国新一轮攻击，也将引发对美国区域据点「长期且痛苦的报复打击」。

伊朗：以色列停攻黎巴嫩 是停火协议共识之一

革命卫队航太部队指挥官穆萨维说：「我们已经看到你们区域基地的下场，你们的军舰也会有同样的结果。」

伊朗最高领袖穆杰塔巴在致国民书面讯息中表示，德黑兰在对这个海峡实施新管理后，将消除「敌人在此水道的滥用行为」，显示出伊朗有意继续掌控霍尔木兹海峡。

伊朗外长阿拉格齐表示，停止以色列对黎巴嫩的攻击是伊美停火共识的一部分，且是未来进程中的关键议题。

以色列在阿联酋部署防空系统

另据英国《金融时报》周四报道，以色列已在阿联酋紧急部署包括「铁束」激光防御系统在内的多套防空装备，帮助阿联酋应对伊朗导弹和无人机。

2名知情人士向这家媒体披露，以色列还向阿联酋运送一套「斯佩克特罗」轻型监视系统，可在20公里外探测到来袭无人机，尤其是伊朗「目击者」系列无人机。