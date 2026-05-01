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伊朗局势｜传欲组国际联盟通霍峡 特朗普：很少人知晓美伊谈判实际进展

即时国际
更新时间：07:17 2026-05-01 HKT
发布时间：07:17 2026-05-01 HKT

美国在巴斯斯坦与伊朗的谈判无功而还，美国总统特朗普周四（30日）却表示，除了他本人及极少数官员外，外界根本无人知晓美伊谈判的真实进度，似在暗示谈判仍在暗中进行中。与此同时，美媒报道，特朗普政府正积极筹组名为「海上自由架构」的新国际联盟，旨在恢复霍尔木兹海峡的航运安全。

特朗普重申绝不容许伊朗拥有核武器

特朗普周四在白宫活动中回应媒体提问，针对谈判是否停滞及他是否因不耐烦而欲打破停火一事作出回应。他强调，目前美伊谈判的实际进展仅有少数人知情，并重申绝不容许伊朗拥有核武器。特朗普认为伊朗方面「其实很想达成协议」，并称美方的海上封锁已令伊朗经济崩溃，石油收入几近枯竭。他预期只要战事结束，汽油及原油价格将迅速回落。

美媒报道，特朗普政府正积极筹组名为「海上自由架构」的新国际联盟，旨在恢复霍尔木兹海峡的航运安全。路透社
美媒报道，特朗普政府正积极筹组名为「海上自由架构」的新国际联盟，旨在恢复霍尔木兹海峡的航运安全。路透社
美国在巴斯斯坦与伊朗的谈判无功而还，美国总统特朗普周四（30日）却表示，除了他本人及极少数官员外，外界根本无人知晓美伊谈判的真实进度，似在暗示谈判仍在暗中进行中。路透社
美国在巴斯斯坦与伊朗的谈判无功而还，美国总统特朗普周四（30日）却表示，除了他本人及极少数官员外，外界根本无人知晓美伊谈判的真实进度，似在暗示谈判仍在暗中进行中。路透社
美国国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）周四在国会作证时指出，由于美伊停火于4月8日生效，意味着特朗普对伊行动的60天法律期限已「暂停或中止」。路透社
美国国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）周四在国会作证时指出，由于美伊停火于4月8日生效，意味着特朗普对伊行动的60天法律期限已「暂停或中止」。路透社

拟组「海上自由架构」联盟 强化通航能力

据《华尔街日报》报道，美国国务院已向驻外使馆发送内部电报，提出组建「海上自由架构」（Maritime Freedom Architecture）倡议。该联盟将由国务院与美军中央司令部共同主导，国务院担任外交行动的指挥枢纽，中央司令部提供实时海上态势感知，协调各国军队共享情报及执行制裁。

虽然该倡议并非正式军事联盟，但美方已指示外交官询问各国是否愿意以「外交或军事伙伴」身份加入。此举旨在增强集体能力，并希望其他国家能参与霍尔木兹海峡的长期管理事务。

炮轰盟友「表现糟糕」 威胁削减驻欧美军

特朗普在谈话中再次对欧洲盟友表达强烈不满。他批评在对伊军事行动中，意大利、西班牙及德国的表现「糟糕透顶」或「没帮上忙」。他直言极有可能削减驻意大利及西班牙的美军部队，并重申正研究削减驻德美军的可能性。特朗普此前曾斥责北约离开美国后只是「纸老虎」，甚至威胁考虑退出北约。

国防部：停火令战事期限暂停 豁免国会授权

在法律程序方面，美国国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）周四在国会作证时指出，由于美伊停火于4月8日生效，意味着特朗普对伊行动的60天法律期限已「暂停或中止」。

根据《战争权力法》，总统动武后需在60天内决定停战或寻求国会授权。原定于5月1日到期的期限，因停火而获得缓冲，特朗普政府目前无需即时就对伊军事行动寻求国会正式授权。

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