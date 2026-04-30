英王访纽约911遗址悼念 市长盼还印度巨钻「光之山」
更新时间：16:30 2026-04-30 HKT
发布时间：16:30 2026-04-30 HKT
发布时间：16:30 2026-04-30 HKT
正在美国进行国事访问的英王查理斯三世，当地29日转抵纽约，到访「911恐袭事件纪念遗址」献花致意。然而，在庄严的悼念活动中，却出现一段插曲，纽约市长当面向英王提出，希望英国能归还属于印度的历史巨钻「光之山」。
强调与美「连结一心」
综合外电报道，英王查理斯三世与王后卡米拉在纽约世贸中心遗址献上鲜花，悼念911恐袭中的罹难者。查理斯在卡片上写道，在美国人民面对失去亲人的深沉哀伤时，英国始终与他们「连结一心」。
相关新闻：查理斯三世白宫国宴调侃特朗普：没有英国，美国仍在讲法语
相关新闻：英王加冕｜卡米拉将配戴玛丽皇后旧冠 避碰争议性「光之山」钻石
市长盼归还「光之山」
在悼念仪式上，查理斯与印度裔的纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）短暂交谈。马姆达尼早前已向传媒表示，若有机会将会劝说英王归还「光之山」钻石。这颗重达105克拉的巨钻原产于印度，在19世纪中叶被英国东印度公司取得，并献给维多利亚女王，其后一直镶嵌在英国王后的后冠上，印度政府过去曾多次要求英国归还。
对于两人交谈的具体内容，白金汉宫拒绝评论，而市长办公室亦未有回复，是否已当面正式提出归还钻石的要求。
最Hit
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
2026-04-29 14:30 HKT
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
2026-04-29 15:35 HKT
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
2026-04-29 16:55 HKT