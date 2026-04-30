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英王访纽约911遗址悼念 市长盼还印度巨钻「光之山」

即时国际
更新时间：16:30 2026-04-30 HKT
发布时间：16:30 2026-04-30 HKT

正在美国进行国事访问的英王查理斯三世，当地29日转抵纽约，到访「911恐袭事件纪念遗址」献花致意。然而，在庄严的悼念活动中，却出现一段插曲，纽约市长当面向英王提出，希望英国能归还属于印度的历史巨钻「光之山」。

强调与美「连结一心」

综合外电报道，英王查理斯三世与王后卡米拉在纽约世贸中心遗址献上鲜花，悼念911恐袭中的罹难者。查理斯在卡片上写道，在美国人民面对失去亲人的深沉哀伤时，英国始终与他们「连结一心」。

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市长盼归还「光之山」

在悼念仪式上，查理斯与印度裔的纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）短暂交谈。马姆达尼早前已向传媒表示，若有机会将会劝说英王归还「光之山」钻石。这颗重达105克拉的巨钻原产于印度，在19世纪中叶被英国东印度公司取得，并献给维多利亚女王，其后一直镶嵌在英国王后的后冠上，印度政府过去曾多次要求英国归还。

对于两人交谈的具体内容，白金汉宫拒绝评论，而市长办公室亦未有回复，是否已当面正式提出归还钻石的要求。

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