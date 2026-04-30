东京狂徒锤仔袭两高中生 喷液伤三警后窜逃

日本东京惊传严重伤人案。一名男子昨日（29日）在福生市以锤状物袭击两名高中生，并在警方赶至时以喷雾器喷洒不明液体，合共造成5人受伤。该名44岁疑犯事后逃去无踪，警方正以杀人未遂罪名对其展开全国通缉。

嫌高中生太吵

据日本放送协会（NHK）报道，案发于昨日上午约7时15分，疑犯高林辉行在福生市一间餐厅范围内，手持类似锤仔的钝器，多次殴打两名高中生的脸部，持续约十分钟。当时现场共有七名青少年聚集，遇袭的为其中两人。

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东京都警视厅已公布疑犯高林辉行的样貌及特征。日本警视厅

警方接报赶抵现场后，疑犯不仅持刀状物威胁警员，更使用一支农业用喷雾器，向警员喷洒不明液体，导致3名警员同告受伤。

东京都警视厅已公布疑犯高林辉行的样貌及特征。日本警视厅

疑犯仍在逃

疑犯逞凶后返回附近住所，与警方对峙。惟事发约4个半小时后，警员攻坚进入其住宅，却发现他早已从后门逃逸。

东京都警视厅已公布疑犯高林辉行的样貌及特征，指其身高约1.73米，平头装，案发时身穿灰色运动服，并携有一个黑色手提包。警方正加紧追缉其归案。