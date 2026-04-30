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联合航空客机惊魂｜3千英尺高空疑似撞上无人机 FAA调查中

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更新时间：12:21 2026-04-30 HKT
发布时间：12:16 2026-04-30 HKT

美国联合航空一架载有54人的内陆客机，日前在降落前疑与一架无人机在约3000英尺高空发生碰撞，引发一场空中安全惊魂。所幸客机最终安全降落，机上所有人员安然无恙，机身亦无损毁。美国联邦航空总署（FAA）已就事件展开调查。

降落前突发撞击

事发于当地时间本月29日上午，该架属波音737型客机的联合航空1980号航班，由三藩市飞往圣地牙哥。在航程约90分钟，客机准备降落之际，机师突然向航空交通管制部门报告，指飞机在约3000至4000英尺（约900米）的高度，疑似撞上一个「小型、红色且有光泽」的空中物体。

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根据通话录音，机师在事发前数分钟，曾向塔台查询是否有其他飞行员报告空中出现异常情况，并指在飞机右下方约1000英尺（约305米）处，看见一个红色小型物体。

全球各地加强无人机管理及保障空域安全迫切。 美联社
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航空公司证实事件

联合航空其后发表声明，证实该航班机组人员曾汇报遭遇疑似无人机，并已安全降落，机上48名乘客及6名机组人员均正常下机。航空公司强调，事后已对飞机进行全面检查，并未发现任何损坏迹象。

美国联邦航空总署（FAA）亦确认接获报告，指机组人员在接近机场时发现疑似无人机。FAA表示，事发时并未收到其他飞行员的相关报告，目前正对事件进行深入调查。

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有航空专家指出，近年无人机日益普及，类似与民航机「近距离接触」的危险事件频传，对飞行安全构成严重威胁。尤其在飞机起降的关键阶段，发生碰撞的风险最高。

根据美国联邦航空局规定，除非获得特别许可，民用无人机的飞行高度不得超过400英尺（约122米），并且必须避开机场周边等限制空域。

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