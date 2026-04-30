神秘数字贝壳照片被指威胁杀特朗普 前FBI局长遭起诉

美国官员周二表示，联邦调查局（FBI）前局长科米因去年在社交媒体上传一张「神秘数字」贝壳照，被控威胁总统特朗普生命而遭起诉；科米则坚称自己「无辜」，且毫不畏惧。

这项由北卡罗来纳大陪审团提出的起诉，源于现年65岁的科米去年5月在社交平台Instagram（IG）发布一张照片，内容是他和妻子在沙滩上散步，发现有人用贝壳排列成8647字样。特朗普当时接受霍士新闻访问时称，86在美国俚语中有「摆脱」、「杀死」之意，而47则是指他身为美国第47位总统。他还说：「他完全知道那代表什么意思，就是指暗杀。」

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起诉书也称，贝壳排成8647字样，是「明确表达有意伤害美国总统的企图」。代理司法部长布兰奇指，科米面临两项罪名，包括「蓄意威胁，意图对美国总统造成死亡或人身伤害」，以及跨州传递威胁讯息。每项罪名最高可判处10年徒刑。

贝壳排成8647字样

科米先前已为这则帖文致歉，说自己没想太多就把照片上传到社交平台。他后来删除帖文，并发布声明否认这是煽动暴力。到本周二，科米在一段影片声明中说：「我是无辜的，我并不害怕，我依然相信独立的联邦司法体系。」

民主党籍参议员杜宾则谴责针对科米的最新起诉，称其「毫无根据」且是「小家子气的报复」。