Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神秘数字贝壳照片被指威胁杀特朗普 前FBI局长遭起诉

即时国际
更新时间：09:25 2026-04-30 HKT
发布时间：09:25 2026-04-30 HKT

美国官员周二表示，联邦调查局（FBI）前局长科米因去年在社交媒体上传一张「神秘数字」贝壳照，被控威胁总统特朗普生命而遭起诉；科米则坚称自己「无辜」，且毫不畏惧。

这项由北卡罗来纳大陪审团提出的起诉，源于现年65岁的科米去年5月在社交平台Instagram（IG）发布一张照片，内容是他和妻子在沙滩上散步，发现有人用贝壳排列成8647字样。特朗普当时接受霍士新闻访问时称，86在美国俚语中有「摆脱」、「杀死」之意，而47则是指他身为美国第47位总统。他还说：「他完全知道那代表什么意思，就是指暗杀。」

相关新闻：特朗普会再遇暗杀？泰国「神婆」惊人预言：6、7月或有生死劫

相关新闻：白宫记者晚宴枪击｜疑犯首度出庭被加控企图暗杀总统 曾获「最佳教师」面临囚终身

起诉书也称，贝壳排成8647字样，是「明确表达有意伤害美国总统的企图」。代理司法部长布兰奇指，科米面临两项罪名，包括「蓄意威胁，意图对美国总统造成死亡或人身伤害」，以及跨州传递威胁讯息。每项罪名最高可判处10年徒刑。

贝壳排成8647字样

科米先前已为这则帖文致歉，说自己没想太多就把照片上传到社交平台。他后来删除帖文，并发布声明否认这是煽动暴力。到本周二，科米在一段影片声明中说：「我是无辜的，我并不害怕，我依然相信独立的联邦司法体系。」

民主党籍参议员杜宾则谴责针对科米的最新起诉，称其「毫无根据」且是「小家子气的报复」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
17小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
20小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
15小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
16小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
12小时前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
2小时前