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Jimmy Kimmel笑梅拉尼娅似「准寡妇」疑遭报复 ABC被提前审查续牌

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更新时间：03:15 2026-04-30 HKT
发布时间：03:15 2026-04-30 HKT

美国深夜脱口秀名嘴占美金梅（Jimmy Kimmel）因在节目中嘲讽第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）为「准寡妇」，引发白宫与监管机构的强力反击。联邦通讯委员会（FCC）周二（28日）罕有宣布，将提前对美国广播公司（ABC）拥有的8个地方电视台牌照进行续牌审查。此举被外界质疑为特朗普政府对不友好媒体的「政治报复」，ABC母企迪士尼则强调已准备透过法律途径据理力争。

枪击案前夕嘲讽「准寡妇」 特朗普吁开除占美金梅

风波始于上周，占美金梅在ABC深夜节目中，嘲讽梅拉尼娅散发著「准寡妇的光彩」（glow like an expectant widow）。由于两天后白宫记者晚宴即发生针对特朗普政府的暗杀未遂事件，该言论随即遭到特朗普炮轰。

占美金梅在ABC深夜节目中，嘲讽梅拉尼娅散发著「准寡妇的光彩」（glow like an expectant widow）。由于两天后白宫记者晚宴即发生针对特朗普政府的暗杀未遂事件，该言论随即遭到特朗普炮轰。美联社
占美金梅在ABC深夜节目中，嘲讽梅拉尼娅散发著「准寡妇的光彩」（glow like an expectant widow）。由于两天后白宫记者晚宴即发生针对特朗普政府的暗杀未遂事件，该言论随即遭到特朗普炮轰。美联社
梅拉尼娅被Jimmy Kimmel嘲似「准寡妇」。法新社
梅拉尼娅被Jimmy Kimmel嘲似「准寡妇」。法新社

特朗普于周一公开点名要求ABC开除金梅尔，指其言论煽动暴力；梅拉尼娅亦批评金梅尔是「懦夫」，质疑ABC管理层对其行为的容忍度。金梅尔事后澄清，玩笑仅针对特朗普夫妇23岁的年龄差，绝非鼓动暗杀，并重申自己一向反对枪支暴力。

FCC主席指涉歧视员工 提前启动审查程序

由特朗普任命的FCC主席卡尔（Brendan Carr）表示，提前审查牌照是为了调查ABC母公司迪士尼的「多元、平等与包容」（DEI）政策。卡尔指出，有证据显示迪士尼根据种族与性别对员工进行分类，并可能因此提供不平等待遇，这涉及公司的长期品格问题。

受影响的8间电视台遍及纽约、洛杉矶、芝加哥及三藩市等大城市。这批牌照原定最快于2028年才需续期，如今被要求在今年5月28日前提交申请。FCC内部唯一民主党籍委员戈梅斯（Anna M. Gomez）直斥此举为「违法且空前的政治伎俩」，认为宪法第一修正案站在广播公司的一方。

迪士尼：纪录优良无惧调查 法律专家忧损害新闻自由

迪士尼发言人发表声明指，ABC旗下电视台长期完全遵守FCC规则，为社区提供值得信赖的新闻与资讯，对维持牌照资格充满信心。

然而，多名法律与传媒专家对此深表忧虑。奥巴马时期的FCC前主席惠勒（Tom Wheeler）批评卡尔将监管机构变成了实现政治目标的组织，旨在向所有持不同政见的广播商释放恐吓讯号。哥伦比亚大学第一修正案研究所执行主任贾法（Jameel Jaffer）警告，若政府以此手段巩固对媒体的控制，将对民主制度造成毁灭性打击。

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