Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新西兰拟立慰安妇雕像 日本施压下搁置计划

即时国际
更新时间：20:04 2026-04-29 HKT
发布时间：20:04 2026-04-29 HKT

新西兰原本计划放置一座慰安妇雕像，以纪念二战时期被日军强征作慰安妇的女性，但该计划近期已被否决。新西兰政府早前证实，日本方面就此事「提出了正式交涉」。

奥克兰市议会土地与房产咨询部门负责人奥尼尔（Kim O'Neill）在回复英国广播公司（BBC）的一份声明中表示，市议会工作人员建议否决该提案，理由是「基于公众咨询结果及收到的反馈」，这些结果表明放置雕像的提案「缺乏社区支持」。该计划最终在奥克兰市德文波特-塔卡普纳地方委员会的投票中被否决。

拟设青铜雕像描绘一名女孩坐在一把空椅子旁的样子，由「韩国正义与记忆理事会」（Korean Council for Justice and Remembrance）赠予新西兰的，该理事会是一个致力于反对「军事性奴隶制度」的非政府组织。

二战期间，有超过20万名妇女和女孩被强征作「慰安妇」以解决日军的性需要，受害人当中不乏韩国人，也有许多来自中国、菲律宾、印尼等亚洲国家的妇女。

日本驻新西兰大使馆曾「警告」，若该雕像安置在奥克兰一处公共花园内，可能会对两国外交关系「产生重大影响」。

新西兰政府早前证实日本方面就此事「提出了正式交涉」，但认为关于公共空间内雕像和纪念碑的决策权，应属于地方政府和社区。

世界各地有不少类似雕像，其中首座于2011年在韩国首尔落成；2018年，日本大阪因美国洛杉矶展示了一座类似的纪念碑，甚至断绝了与洛杉矶的「姐妹城市」关系。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
6小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
7小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
6小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
11小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
4小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
5小时前
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
影视圈
7小时前
连锁中菜馆「港味」激抵优惠！$6.8叹点心/$35香妃鸡 1地区店限定
连锁中菜馆「港味」激抵优惠！$6.8叹点心/$35香妃鸡 1地区店限定
饮食
7小时前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
5小时前
逸华律师行涉嫌涉及「碰瓷党」事件，并在调查中发现初步证据显示可能存在不诚实行为及／或违反《律师帐目规则》。
林逸华律师行卷「碰瓷党」指控 律师会：有理由怀疑涉不诚实行为 委任律师事务所介入
社会
6小时前