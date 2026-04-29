新西兰拟立慰安妇雕像 日本施压下搁置计划

新西兰原本计划放置一座慰安妇雕像，以纪念二战时期被日军强征作慰安妇的女性，但该计划近期已被否决。新西兰政府早前证实，日本方面就此事「提出了正式交涉」。

奥克兰市议会土地与房产咨询部门负责人奥尼尔（Kim O'Neill）在回复英国广播公司（BBC）的一份声明中表示，市议会工作人员建议否决该提案，理由是「基于公众咨询结果及收到的反馈」，这些结果表明放置雕像的提案「缺乏社区支持」。该计划最终在奥克兰市德文波特-塔卡普纳地方委员会的投票中被否决。

拟设青铜雕像描绘一名女孩坐在一把空椅子旁的样子，由「韩国正义与记忆理事会」（Korean Council for Justice and Remembrance）赠予新西兰的，该理事会是一个致力于反对「军事性奴隶制度」的非政府组织。

二战期间，有超过20万名妇女和女孩被强征作「慰安妇」以解决日军的性需要，受害人当中不乏韩国人，也有许多来自中国、菲律宾、印尼等亚洲国家的妇女。

日本驻新西兰大使馆曾「警告」，若该雕像安置在奥克兰一处公共花园内，可能会对两国外交关系「产生重大影响」。

新西兰政府早前证实日本方面就此事「提出了正式交涉」，但认为关于公共空间内雕像和纪念碑的决策权，应属于地方政府和社区。

世界各地有不少类似雕像，其中首座于2011年在韩国首尔落成；2018年，日本大阪因美国洛杉矶展示了一座类似的纪念碑，甚至断绝了与洛杉矶的「姐妹城市」关系。