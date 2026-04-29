英王查理斯三世访美获特朗普接待 白宫发合照称「两位国王」惹议

英国国王查理斯三世（King Charles III）赴美进行国是访问，白宫X帐号28日发布美国总统特朗普与查理斯三世的合照，配文称「两位国王」（TWO KINGS）引发讨论。



路透社报导，特朗普28日在白宫举行的欢迎仪式上表示，「若祖先能看到他们今日现况，想必会对英美『人类自由革命』延续至今感到『敬畏与自豪』」。特朗普离开讲台后与查理斯握手，两人相视而笑。白宫在X平台发布两人合照，配文写「两位国王」。

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查理斯夫妇出席了白宫欢迎仪式。路透社

特朗普似乎有一个「国王梦」，2025年2月曾为终止纽约市「塞车费」的决定沾沾自喜，在个人社群平台上自称「国王」高喊万岁，又白宫官方帐号发布电脑合成的「特朗普国王」图片，引发外界批评。

2025年10月，他又转发一段AI生成影片，影片中他头戴王冠，驾驶战机在反对其政府的「不要国王」抗议者上空盘旋。飞行途中，特朗普扮演的角色还向人群倾倒粪便。同一天，他还分享了另一段人AI生成影片，片中他戴上王冠，披上皇家披风、佩宝剑，国会民主党人则跪在他面前。

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查理斯三世（左）对美国进行为期4天的国事访问。 路透社资料图

13个英属北美殖民地，因反对查理斯三世四代曾祖父乔治三世的统治发动战争，1776年宣布脱离英国独立，理由是英国王室「屡次伤害和篡夺，其直接目的在于对这些州建立绝对的暴政」。

纽约州民主党众议员莫雷尔（Joe Morelle）告诉路透社：「美国和英国之间一个有趣的区别在于，人民是主权者。我们没有一个绝对的君主。」「恕我直言，我认为总统（特朗普）并不理解这一点。」

特朗普在白宫为查理斯夫妇举行欢迎仪式。美联社