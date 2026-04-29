坐飞机头顶漏水全程浸湿 联合航空仅供纸巾惹众怒

美国联合航空（United Airlines）再爆服务丑闻。一名男乘客投诉，搭机全程被液体滴湿，机组人员仅递上纸巾了事。乘客拍片公开事件后引网民怒轰，批评其服务水平不可接受。

综合外媒及社交平台帖文，该名男乘客在航班飞行期间，头顶上方持续有液体滴落，导致其衣服、头发、座位全部湿透。他在帖文中形容情况「极其令人尴尬」，全程未能得到妥善处理。

事主指，机组人员仅给予数张纸巾，根本无法解决持续滴水的问题。其他乘客亦拍下片段，可见液体从头顶行李架附近不断渗出。事主质疑，航空公司为何未有即时协助调位，或提供更合适的应变安排。

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事件曝光后迅速引发热议。大批网民狠批联合航空的处理方式，认为基本的乘客服务完全不符标准。有人直言「不可接受」，亦有人质疑液体来源，要求航空公司交代清楚：究竟只是冷凝水，还是从行李架上泄漏的其他液体？也有网民分享类似经历，表示曾在其他航班上同样遇过「头顶滴水」的尴尬情况。

联合航空仍未就事件作出正式回应。业内人士指出，机舱内出现滴水可能源于空调系统冷凝、管道渗漏或行李液体倾倒，惟无论成因如何，航空公司均有责任及时为受影响乘客调位，或提供清洁替换安排。此事件再次打击美联航的服务形象，后续处理有待观察。