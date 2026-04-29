印度男领亡姊存款遭刁难须「本人」　崩溃挖坟扛尸3公里到银行

印度奥里萨邦近日发生一宗震惊社会的离奇事件。一名贫困男子因长期无法从银行领取已故姐姐的存款，竟在绝望之下挖出姐姐遗骸，直接带往银行「证明已死亡」。当地警方与政府已介入处理。



据了解，50岁事主蒙达（Jetu Munda）来自当地部落村落，其姊卡尔拉（Kalra）于今年1月26日病逝。卡尔拉生前贩卖牛只，存了约2万卢比（约1650港元）积蓄在奥里萨乡村银行。

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印度男为领存款挖坟扛尸到银震惊社会。 X@UvgtdERt4PWmcjF

卡尔拉的丈夫与儿子皆已过世，蒙达是唯一合法继承人。然而，他多次前往银行申请提领遗产，银行却要求必须由帐户持有人本人到场，或提供正式死亡证明与法定继承文件，否则无法办理。蒙达表示，他不识字，也不理解相关法律与文件流程，尽管一再向银行说明姐姐已经去世，仍被要求补齐证明文件，让他感到极度挫折。

在长期申请无果后，蒙情绪崩溃，4月27日决定挖开姐姐坟墓，将已严重腐化、近乎骷髅状态的遗骸包裹，徒步约3公里扛到银行柜台，当场要求职员确认「她已经死亡」并立即发放存款。

印度男为领存款挖坟扛尸到银震惊社会。 X@UvgtdERt4PWmcjF

蒙达受访时表示：「我跑了银行很多次，他们一直要我带帐户持有人来。我告诉他们她已经死了，但他们不相信。最后我才挖坟，把她带来证明。」

银行员工见状受惊，立刻报警。警方随即介入处理，并协调相关单位介入善后。当地政府也指示银行依规定尽速协助蒙达完成取款手续。

在警方监督下，卡尔拉的遗骸已重新安葬。事件曝光后，引发外界对印度乡村银行作业流程僵化，以及弱势民众金融知识不足问题的关注与讨论。