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印度一家四口疑误食「加料」西瓜  12小时内相继病发亡 专家推测祸因

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更新时间：07:58 2026-04-29 HKT
发布时间：07:58 2026-04-29 HKT

印度孟买发生集体食物中毒惨剧。当地一个家庭四口于上周六（25日）晚膳后食用西瓜，未料在短短12小时内，父母及两名年幼女儿相继不治，疑因西瓜受毒素或细菌污染酿成全家丧命的悲剧。

凌晨发病急速恶化 12小时内相继离世

据《新德里电视台》（NDTV）报道，事发于上周六晚上10时30分，40岁男死者阿布杜拉多卡迪亚与35岁妻子纳斯琳，以及两名分别16岁和13岁的女儿，与5名亲戚共进晚膳。众人饭后各自归家，该家庭四口于凌晨1时再食用家中备好的西瓜。

翌日清晨5时30分起，一家四口陆续出现激烈呕吐及腹泻症状。家庭医生初步诊治后发现情况急速恶化，随即紧急转送医院，惟最终无法挽回。13岁幼女再娜布于上午10时15分率先宣告不治，父亲阿布杜拉于当晚10时30分身亡，母亲纳斯琳与大女儿艾莎亦在救治过程中相继离世。

警方在现场搜获吃剩的一半西瓜，已送往实验室化验，并向法医及食品监管部门求援调查。印度邦食品药物管理局正调查西瓜是否受外来毒素或化学物质污染；医院微生物科则针对沙门氏菌、李斯特菌或大肠杆菌等病原体进行检测，最终死因仍待组织病理学报告出炉。

专家疑与注射糖水有关 提醒避免深夜食用水果

事件引发公众对夏季水果安全的忧虑。营养师卢巴丽达塔指出，西瓜富含水分与天然糖分，一旦受到污染，细菌繁殖速度极快。坊间更有传闻指部分不良商家会向西瓜注射葡萄糖水以提升甜度，专家警告此举会进一步加速细菌滋生。

糖尿病教育专家阿查纳巴特拉补充，若西瓜受致命细菌污染，可引发严重脱水、败血症乃至多器官衰竭，对免疫力较弱的儿童尤为危险。专家亦提醒，深夜食用水果虽非中毒直接成因，但睡眠时消化功能趋缓，若食材本身已受污染，症状将更趋剧烈，建议西瓜最适合在日间作为点心食用。

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