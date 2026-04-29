英王查理斯三世访美抵白宫 读唇专家：特朗普谈及枪击案及普京



英王查理斯三世（King Charles III）与王后卡米拉（Queen Camilla）周日（27日）抵达华盛顿，展开为期四天的国事访问。这是英国君主时隔20年再次访美，旨在巩固英美「特殊关系」。然而，由于华府刚于25日发生针对总统特朗普（Donald Trump）的枪击事件，加上波斯湾战火正炽，令这场历史性会晤笼罩在紧张气氛中。有读唇专家更爆料，特朗普在白宫迎接查理斯三世时，私下谈及了俄罗斯总统普京。

特朗普炫耀4亿美元宴会厅 网民：像向父亲展示成就

查理斯夫妇于周日下午抵达马里兰州安德鲁联合基地，获美、英两国高官及军乐队隆重迎接。查理斯三世随即前赴白宫，与特朗普及第一夫人梅拉尼娅会面，并在白宫南草坪共进下午茶。随后，查理斯夫妇出席了一个有数百名嘉宾参加的花园派对，前奥运跳水冠军戴利（Tom Daley）亦是座上客。

查理斯夫妇出席了一个有数百名嘉宾参加的花园派对。路透社

查理斯三世在白宫与特朗普会面。路透社

查理斯三世在白宫与特朗普会面。路透社

英王后卡米拉与美国第一夫人梅拉尼娅。路透社

特朗普在白宫南草坪迎接查理斯三世期间，展现了惯常「拉扯式」握手，而查理斯三世手臂稳定， 面带微笑，紧握特朗普的手长达10秒。

白金汉宫早前证实，尽管特朗普在25日的白宫记者晚宴上险遭暗杀，但英王此行仍按计划进行，仅在保安细节上作相应调整。特朗普亦向英王保证，在美期间将会「非常安全」。

虽然电视镜头捕捉到特朗普及英王言谈甚欢，但微型话筒未能录得其私人对话。据《每日邮报》引述读唇专家希克林（Nicola Hickling）分析，特朗普与英王在南草坪行走时，私下谈到了暗杀案及地缘政治局势。

读唇专家指，特朗普先提及枪击事件，查理斯三世似乎回应称「不愿在此久留」及「觉得不应待在这里」。特朗普随后对查理斯三世表示：「这不是好事，我（当时）没准备好，但现在准备好了。」紧接着，特朗普话锋一转，透露自己一直与俄罗斯总统普京保持联系，并低声说：「他想要战争。」

特朗普更语带威胁地表示：「我有种感觉……如果他照其所说的去做，他会灭绝所有的人。」面对如此沉重的外交话题，查理斯三世两度尝试转换话题，建议「迟些再谈」、「下次再说」。白宫目前尚未就相关读唇内容作回应。

除了沉重的战争议题，特朗普在带领英王参观时，亦不忘展现其「建筑狂人」本色。据电视直播画面，特朗普指着周边设施向查理斯三世介绍。读唇专家指，特朗普清晰地吐出了「Ballroom（宴会厅）」一词。

特朗普计划斥资约4亿美元（约31亿港元）为白宫东翼兴建全新宴会厅。网民对此议论纷纷，有人指特朗普表现得「像向父亲展示成就的小孩」，亦有人笑言查理斯本身已拥有多个华丽宴会厅，「恐怕不会留下深刻印象」。

查理斯夫妇随后将在国会发表演说，并访问纽约市。最后一站则会转往维珍尼亚州，会见当地环保人士。