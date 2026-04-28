雅加达两火车相撞增至14死84伤 「女性专用车厢」扭曲变形救援困难

印尼首都雅加达近郊发生严重铁路事故，两列火车周一晚在勿加泗车站相撞，已造成至少14人死亡、84人受伤。救援人员全力抢救，用工具切开变形车厢，救出被困但仍有生命迹象的乘客。

路透社报道，事故涉及一列通勤列车与一列长途列车。铁路部门表示，长途列车上约240名乘客全部安全，通勤列车的乘客人数则尚待确认， 受创最严重的部分是通勤列车末端的「女性专用车厢」。

意外发生在繁忙的通勤尖峰时段，一列通勤列车疑似在轨道上，先与一辆隶属于Green SM Indonesia的电动计程车发生碰撞，导致列车被迫停滞，随后遭一列由雅加达开往苏拉威西方向的「Argo Bromo Anggrek」长途快车从后方猛烈撞击，车厢严重毁损扭曲。

幸存乘客莎桑（Sausan Sarifah）余悸犹存地表示，当时列车刚停靠在勿加泗东站，乘客正准备下车，突然间传出巨大轰鸣声，下一秒所有人便在撞击下交叠挤压，现场惨叫声不断。

另一名乘客赫里亚蒂（Heriyati）则心有余悸地说，她原本要进入女性专用车厢，最后一刻决定改搭后方车厢，这才与死神擦肩而过，当时她正与丈夫通电话，通话未完便发生了剧烈撞击。

灾后现场陷入一片混乱，数百名民众在车站周边焦急寻找亲友，甚至有家属抱著沾满血迹的遗物痛哭失声。印尼搜救局负责人夏菲（Mohammad Syafii）指出，由于车厢变形严重，许多伤者被夹在破碎的金属残骸中，救援行动极为艰巨，搜救人员必须动用砂轮机等重型机具进行切割，并由专业人员操作精密的破坏救援设备，才能在不造成进一步伤害的情况下将生还者移出。

事故惊动了印尼政府高层。总统普拉博沃（Prabowo Subianto）在视察伤患后坦言，印尼庞大的铁路网络普遍存在维护不佳的问题，承诺将在事发路段兴建陆桥，以缓解当地长年严重的交通混乱。

目前，印尼国家运输安全委员会（KNKT）与警方已全面介入调查事故主因，厘清计程车闯入轨道以及列车间通讯联系是否存在疏失。随著救援工作持续进行，当局警告伤亡人数仍有可能进一步增加。