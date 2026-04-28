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忠犬舍身战毒蛇救30童 村民泪别巡游礼葬

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更新时间：05:36 2026-04-28 HKT
发布时间：05:36 2026-04-28 HKT

「狗是人类最忠心的朋友」，这句话再次获得印证。印度奥里萨邦（Odisha）日前发生一宗感人至深的狗英雄事迹，一条名为「Kali」的流浪犬为保护逾30名小学生，奋不顾身与毒蛇搏斗。尽管成功击杀毒蛇救出学童，Kali却不幸被咬中毒身亡。村民对其舍己救人之举大为感动，日前全村出动为牠举行隆重葬礼，送别这名英雄最后一程。

充当挡箭牌杀蛇 嘴部被咬中毒亡

综合当地传媒报导，事发于上周一（20日）早上约8时半。当时奥里萨邦马由本杰县（Mayurbhanj）一所小学的30多名学童正在校外活动，众人当时正坐着，并未察觉一条剧毒毒蛇正悄然逼近。

村民对其舍己救人之举大为感动，日前全村出动为牠举行隆重葬礼，送别这名英雄最后一程。X@ANI
村民对其舍己救人之举大为感动，日前全村出动为牠举行隆重葬礼，送别这名英雄最后一程。X@ANI
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长期在该村生活、深受村民喜爱的流浪犬Kali发现险情后，毫不犹豫冲上前，挡在学童与毒蛇之间。据目击者称，毒蛇当时数度发动猛烈攻击，但Kali始终充当「保护屏障」与之搏斗，最终成功咬死毒蛇。然而，Kali在激战中嘴部不幸被毒蛇咬伤，随后因剧毒发作，当场牺牲。

白布覆盖鲜花围绕 遗体放手推车巡游

Kali舍身救学童的消息迅速传遍全村，村民得知这名「救命恩人」死讯后均悲恸不已。为了表达对Kali的崇高敬意，村民决定为牠举行一场规格媲美人类的隆重葬礼。

从流出的画面可见，村民将Kali的遗体安置在一辆手推车上，身上覆盖白布并撒满鲜花，由村民护送在村内巡游一圈。全村男女老幼纷纷走出家门夹道送别，场面肃穆哀戚。巡游结束后，村民按照完整的仪式将Kali下葬。有村民感触表示：「Kali救了我们孩子的命，牠将永远活在我们心中，成为村庄的传奇。」

 

 

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