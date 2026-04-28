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白宫记者晚宴枪击 | 宾客趁乱掠走红酒香槟影片疯传 网民斥有失身份

即时国际
更新时间：02:46 2026-04-28 HKT
发布时间：02:46 2026-04-28 HKT

美国白宫记者协会晚宴惊传枪击事件，现场维安与宾客行为连日来成为国际舆论焦点。除了一名特勤局人员中弹受伤、总统特朗普及高官紧急撤离外，社交媒体更流传多段影片，显示有宾客在逃生期间竟「顺手牵羊」，从餐桌上拿走红酒和香槟，被网民怒斥有失分寸。

撤离不忘带酒 网民两极热议

根据外媒报导及流传影片显示，枪击案发生后，华盛顿希尔顿饭店现场陷入一片恐慌，嘉宾纷纷离座。在混乱的撤离过程中，两名女宾客被拍到迅速从多张无人看管的餐桌上，连续拿走至少一瓶香槟和一瓶红酒离开。

相关片段在网路疯传后引发热烈讨论。不少网民批评该行为极其不当，直指在人命关天的紧急关头仍挂念酒品，「有失身份且分寸尽失」。不过，亦有网民持相反意见，认为晚宴门票费用高昂，加上现场混乱且酒品已无人使用，「拿走也不算过分」。

除了宾客行为争议，晚宴的维安安排亦遭到猛烈抨击。共和党政治人物卡莉・莱克（Kari Lake）以亲历者身份公开指责现场保安极度松散。她透露，入场时工作人员几乎没有严格查验身分，「既没仔细检查门票，亦无核对附有照片的证件」，仅凭外观类似门票的物品即可通行。她认为这种「中门大开」的安检，是导致枪手能携械闯入的主因。

莱克更形容晚宴氛围充满敌意，称现场多数媒体及与会者立场偏激，直斥当晚是「仇恨聚集地」。

随著事件发酵，网路上亦流传各种未经证实的传闻。有指控称现场疑似有人向特朗普发出「传递信号」的动作，亦有关于第一夫人梅拉妮亚（Melania Trump）强烈情绪反应的描述，惟相关内容均缺乏权威机构证实。

目前，涉案嫌犯已被逮捕，并面临多项重罪指控。执法部门正就嫌疑人的行动路线及现场安检漏洞展开全面调查。枪击事件中，一名特勤人员幸因穿著防弹背心，中弹后无生命危险。

 

 

 

 

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