伊朗外长访俄与普京会面 指美似战争「让世界认识到伊朗稳定强大」

俄罗斯总统普京27日在圣彼得堡会见到访的伊朗外交部长阿拉格齐。 俄罗斯外长拉夫罗夫形容，普京与阿拉格齐的会面富有成效。

阿格拉齐对普京表示，「由于与美国和以色列的战争，世界现在已经认识到伊朗的真正实力」，「伊朗伊斯兰共和国是一个稳定、稳固和强大的国家，这一点已经显而易见」。他还补充说，俄罗斯一直与伊朗站在一起，两国将继续保持「战略伙伴关系」。

俄罗斯总统普京在圣彼得堡会见伊朗外长阿拉格齐。 美联社

普京表示，已收到伊朗最高领袖穆杰塔巴的信息。俄罗斯将竭尽所能，做符合伊朗及该地区其他国家利益的一切事情，以尽快为中东带来和平。俄罗斯希望伊朗人民能够度过这段艰难时期，和平终将到来。

据俄罗斯国家媒体报道，普京告诉阿拉格齐：「就我们而言，我们将竭尽全力维护您的利益以及该地区所有人民的利益，以确保和平尽快实现。」

普京补充说：「上周我收到了伊朗最高领袖的来信。我谨请您转达我最诚挚的谢意，并确认俄罗斯和伊朗一样，都希望继续保持我们的战略关系。」

在美以对伊朗发动空袭后，俄罗斯提出愿意斡旋，以协助恢复中东地区的平静。莫斯科谴责了美以的空袭行动。俄罗斯也多次提出储存伊朗的浓缩铀，以此缓和紧张局势，但美国尚未接受这项提议。

伊朗去年与莫斯科签署了一项为期20年的战略伙伴关系协议；俄罗斯正在伊朗唯一一座核电厂所在地布希尔建造两套新的核电机组；伊朗还向俄罗斯提供「见证者」（Shahed）型攻击无人机，用于打击乌克兰。