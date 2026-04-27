西班牙飞天弹弓荡到最高点突断缆 座舱撞柱4人伤｜有片

西班牙塞维亚（Seville）年度春季嘉年华惊传意外，飞天弹弓游乐设施「Steel Max」摆荡至最高点时，一边缆绳竟突然断裂，座舱失控猛撞支柱数次，恐怖画面全被旁观民众拍下。



英国《太阳报》报道，这款极限游乐设施设计类似弹弓，可将双人座舱弹射至91米高空，最高速度时速160公里，让乘客体验强烈加速度、5G冲击、瞬间失重感与反复的弹跳过程。

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涉事游乐设施「Steel Max」 原本如常运作。 X@krassenstein

其中一边突然断缆。 X@krassenstein

座舱失控乱飞，撞柱数下。 X@krassenstein

座舱失控乱飞，撞柱数下。 X@krassenstein

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事发于当地24日晚上8时20分。现场民众拍摄影片显示，「Steel Max」座舱往高处摆荡时，其中一条金属缆绳突然断裂，座舱剧烈甩动后，失控撞上支柱结构。现场民众目睹，纷纷发出惊叫。除了搭乘设施的2个孩子受伤外，地面也有2人被高空坠落的碎片打伤。

目前国家警察与当地警方已第一时间展开调查，尚未公布事故肇因。西班牙紧急应变发言人表示，民防单位已封锁管制该设施，「4名轻伤者已在现场接受即时救治，舱内2名儿童随后送往医疗中心接受进一步检查。」