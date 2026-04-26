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美酒庄大亨非洲狩猎 惨遭5头大象踩毙

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更新时间：22:23 2026-04-26 HKT
发布时间：22:22 2026-04-26 HKT

美国加州一名热衷狩猎的75岁酒庄大亨，24日在非洲加蓬的热带雨林进行狩猎活动时，意外惊扰一群大象，惨遭至少五头大象集体踩踏身亡，上演一幕「猎人反成猎物」的悲剧。

斥4万美元猎兽意外惊扰母象群

据《纽约邮报》报道，身亡的富豪为加州葡萄酒大亨多西奥（Ernie Dosio）。事发当日，他花费4万美元（约31.2万港元），在一名专业向导的陪同下，深入加蓬的热带雨林，原定目标是捕猎黄背麂羚。

据一名与多西奥相熟的前职业猎人透露，两人在茂密的丛林深处，意外地与一个由五头母象及一头幼象组成的象群狭路相逢。象群在感知到威胁后，随即发动猛烈攻击。

据描述，由于丛林视野受阻，两人完全未察觉象群逼近，待发现时已来不及躲避。暴怒的象群如「凭空出现」般冲出，先将向导猛力撞开，随后集体冲向仅持有一把散弹枪的多西奥，对其进行踩踏。知情者形容：「事情发生得非常快。」

该名与多西奥相识多年的向导在袭击中身受重伤，并丢失了猎枪。

据悉，多西奥是一名资深的狩猎爱好者，家中设有专门的战利品陈列室，摆满了他从世界各地猎得的动物标本，当中包括大象、犀牛、狮子及花豹等。其友人形容他「热衷于环境保护」，并且是一个「做了很多慈善工作的好人」。

目前，美国驻加蓬大使馆正协助家属，处理将多西奥遗体运返加州的事宜。

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