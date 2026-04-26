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白宫记者晚宴枪击︱教师枪手冲闸画面曝光 特朗普公开疑犯被捕照︱有片

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更新时间：12:19 2026-04-26 HKT
发布时间：12:19 2026-04-26 HKT

美国总统特朗普及一众内阁要员出席白宫记者协会晚宴期间，发生枪击，特朗普要紧急撤离，晚宴中止。特朗普之后亲自公开枪手被捕照片及其冲过安检门时的影片。资料显示，来自加州的31岁男疑犯，是一名教师，相信事件是「孤狼」式犯案，作案动机尚未清楚。

特朗普安全返回白宫后开记者会，指相信自己是「孤狼」枪手的目标，但认为与伊朗战事无关。他指，枪手近距离击中一名特勤人员，幸对方穿著防弹衣，应该无大碍。

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至于被捕枪手，则是31岁的Cole Tomas Allen，他来自加州。有美媒在LinkedIn发现，疑犯毕业于加州理工学院，拥有电脑硕士学位，是一名曾获奖的科学教师。

特朗普公开的影片显示，持包括手枪等多种武器的疑犯狂奔冲过一度安检门，周边多名特工即时拔枪，指向疑犯逃走方向，但未知有否开枪击中对方。

特朗普公开的另一张照片则见到，上半身赤裸的疑犯，被特工按在地上，背部朝天。当时疑犯清醒。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，宴会现场志工马布斯（Helen Mabus）目击枪手躲进一个存放酒水推车的临时房间，组装好枪枝就朝著会场开枪。

据美联社报道，美国联邦检察官表示，将对白宫记者协会晚宴中的枪击疑犯，控以持枪和袭击罪名。

 

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