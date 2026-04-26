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白宫记者晚宴枪击︱一文睇清特朗普屡遇刺杀 曾右耳中枪险被「爆头」

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更新时间：12:46 2026-04-26 HKT
发布时间：12:46 2026-04-26 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）自2016年首次参选总统以来，据公开报道已先后遭遇至少十宗企图暗杀、死亡威胁及重大安保漏洞，其中2024年宾夕法尼亚州巴特勒枪击案与2026年4月25日白宫记者晚宴枪击案为近年最严重之两起事件。

2016年：初次参选期间的零星威胁

2016年6月，于拉斯维加斯发生一件抢枪案。20岁英国男子麦可·桑福德在特朗普竞选集会上试图抢夺警察的配枪。他事后向特勤局供称，目的是要枪杀特朗普。

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2016年11月，大选前三天，曾发生雷诺集会恐慌。当时，集会人群中有人大喊「有枪」。特朗普被特勤局紧急护送下台，事后证实是一名抗议者举牌引发骚乱，现场并未搜出武器。

2017－2020年：首任总统内的威胁

2017年9月，特朗普访问曼丹期间发生北达科他州堆高机（铲车)袭击。一名男子偷窃重型堆高机试图冲向总统车队，目标是掀翻总统座驾「野兽」。因堆高机卡住而失败，该男子被判20年监禁。

2018及2020年，特朗普收到含有致命生物毒素「蓖麻毒素」的信件。2018年的寄件人被判入狱。2020年的寄件人为一名加拿大籍女子，2023年被判近22年监禁。

特朗普在白宫记者协会年度晚宴中遭遇枪击，事后开记者会。美联社
特朗普在白宫记者协会年度晚宴中遭遇枪击，事后开记者会。美联社

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2024年：两件重大暗杀未遂

2024年7月13日，宾夕法尼亚州巴特勒枪击案，是特朗普政治生涯中最接近死亡的一刻，也是自1981年列根遇刺案以来最严重的总统级暗杀事件。在竞选集会上，20岁枪手托马斯·马修·克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）在距离讲台约135米的一栋建筑屋顶，用AR-15步枪连开8枪。一颗子弹擦过特朗普的右耳，他蹲下躲避后起身振臂高呼「战斗」。事件中，枪手被当场击毙，另有一名特朗普支持者身亡。

特朗普由特勤人员护送下离开。美联社
特朗普由特勤人员护送下离开。美联社
特朗普由特勤人员护送下离开。美联社
特朗普由特勤人员护送下离开。美联社
特朗普2024年遇刺后高举拳头。美联社
特朗普2024年遇刺后高举拳头。美联社

2024年9月15日，佛罗里达州西棕榈滩高尔夫俱乐部案险发生枪击案。58岁的瑞安·韦斯利·劳斯将一把装有瞄准镜的AK-47步枪透过灌木丛指向球场，企图暗杀特朗普。一名特勤局干员巡逻时提前发现开枪阻止。

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2025－2026年：当选总统后的持续威胁

即使特朗普胜选，第二度入主白宫，针对他的暴力言论与威胁依然频传，司法部采取高压姿态。

2025年4月，32岁的巴特勒男子肖恩·蒙珀在网上发文自称「撒旦先生」，威胁杀死特朗普、马斯克及其所有内阁成员。联邦调查局因其囤积弹药行为提前将他逮捕。

2025年10月，据美媒报导，特朗普乘坐「空军一号」从佛罗里达返回华盛顿时，特勤局在机场附近发现一座架高的狙击平台。该平台视野覆盖总统起降区域，但未发现嫌疑人。

2026年4月1日，马萨诸塞州男子安德鲁·埃默拉尔德因在网上扬言「如果特朗普2026年还没死，我就亲手把他埋进土里」而被联邦调查局逮捕。逮捕过程中，该男子持剑与干员对峙。

2026年4月25日，在华盛顿希尔顿饭店举行的白宫记者协会年度晚宴期间，一名男子携带多把枪枝冲撞安检哨并与执法人员交火，造成一名执法人员遭近距离枪击但被防弹背心救下，特朗普与第一夫人梅拉尼娅及多位政府高层被紧急撤离，枪手当场被捕。

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