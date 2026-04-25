伊朗局势｜伊战大量消耗美应对中国关键武器

自2月底伊朗战争爆发以来，美国已耗掉约1100枚本为应付中国而准备的JASSM-ER5远程隐形巡航导弹，原本的战备库存直接砍半。军方另用掉1000枚「战斧」巡航导弹，是目前每年采购量的10倍。

包括逾千枚远程巡航导弹

《纽约时报》引述美政府与国会人员表示，五角大楼正赶忙从亚洲与欧洲的司令部紧急调运弹药及其他军备到中东，这些调拨使相关区域的司令部在面对俄罗斯与中国等潜在对手时的战备能力下降。据五角大楼内部估算与国会官员的说法，美军在伊战中使用超过1200枚「爱国者」拦截导弹，还动用超过1000枚陆军战术导弹系统（ATACMS）的陆基导弹等，也使相关库存降到低点。

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这场战事凸显五角大楼过度依赖昂贵导弹与弹药的问题，特别是防空拦截弹，同时引发对国防产业能否更快研发低成本武器（如自杀无人机）的疑虑。

《华尔街日报》引述美国官员评估，此次对伊朗动用大量弹药，若北京在短期内攻打台湾，美国可能无法完全执行所谓「防卫」台湾的应变计划。美官员指出，自伊朗开战以来，美国已发射超过1000枚长程战斧巡航导弹，动用1500至2000枚重要防空弹种，包括「萨德」、「爱国者」与「标准」导弹等。官员表示若要补足库存，恐需长达6年时间，这已引起美国政府内部讨论，若是总统下令军方「防卫」台湾，作战计划是否需要调整。

被称为「增程型联合防区外发射空地导弹」（JASSM-ER）的远程隐形巡航导弹，射程超过600英里，军方已使用了约1100枚（每枚成本约110万美元），库存中约剩1500枚。《纽约时报》说，据相关机构估算，自开战至美伊停火，美国「开支之巨令人震惊」，花费在280亿至350亿美元之间，日均近10亿美元。美国网媒Axios分析，美国消耗大量先进弹药、北京免费观摩AI融入作战，另靠绿能供应链优势与充沛战略储油，让中国成为这场冲突的隐形获益者。