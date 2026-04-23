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世界杯2026︱特朗普特使：让意大利代替伊朗出赛

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更新时间：09:45 2026-04-23 HKT
发布时间：09:45 2026-04-23 HKT

2026世界杯即将于6月举行。美国总统特朗普的高级特使保罗·赞波利（Paolo Zampolli）向国际足协（FIFA）提议，让意大利取代伊朗参赛。

《金融时报》周三（22日）报道，此项计划旨在修复特朗普与意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）之间的紧张关系。报道援引知情人士消息称，两人此前因特朗普在伊朗战争问题上攻击教宗良十四世而产生隔阂。

意大利连续3届无缘世界杯决赛周。
意大利连续3届无缘世界杯决赛周。
意大利连续3届无缘世界杯决赛周。路透社
意大利连续3届无缘世界杯决赛周。路透社
意大利连续3届无缘世界杯决赛周。路透社
意大利连续3届无缘世界杯决赛周。路透社
意大利连续3届无缘世界杯决赛周。美联社
意大利连续3届无缘世界杯决赛周。美联社

相关新闻：特朗普批教宗支持伊朗拥核狂言「当选全靠我」 良十四世：不想与他辩论

美国特使赞波利证实，已向特朗普和国际足协主席恩芬天奴（Gianni Infantino）建议由意大利取代伊朗参加世界杯。赞波利指出，自己作为一名意大利裔，能在美国主办的赛事中看到蓝衣军团是我的梦想。凭借四座世界冠军，他们的能力足以证明其入选的合理性。

白宫、国际足协、意大利足协及伊朗足协均未立即回应路透社的置评请求。

早前举行的世界杯欧洲区外围赛路径A决赛，意大利与波斯尼亚在法定时间和加时俱赛和1:1，最终互射12码输1:4，连续3届无缘世杯决赛周。
 

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