日男网上「剧透」被判监一年半、罚款五万 日本首例

「剧透」都要坐监？日本动漫与电影文化盛行，日本当局对版权保护再有新突破。东京地方法院近日在一项具里程碑意义的判决中，判定一名39岁日本男子竹内涉（Wataru Takeuchi）因在其网站发布极度详尽的「剧透文章」，构成侵害著作权罪，判处一年半徒刑，并处以6,300美元（约5万港元）罚款。此案为日本首例针对纯文字剧情摘要判刑的案例。

文章过于详尽 构成非法「改编」

据《Tom's Hardware》报道，被告经营的网站专门分享电影与动漫的剧情摘要，内容往往完整描述整个故事脉络。检方主张，文章细节过于详尽，令读者阅毕后认为无需再观赏原作，实质上「盗取」了著作权人的潜在销售利益。根据日本法律，保留原作基本特征且未获授权的创意修改可被归类为「改编」，检方认定这些剧透文章已构成非法的「改编版本」。

《哥斯拉-1.0》剧照。

一名日本男子因在网上「剧透」，被法庭判监一年半、罚款五万，成日本首例。Alamy示意图

此项判例确立了在日本法律下，若剧情摘要过于详尽且未经补偿或授权，将须负上侵害著作权的法律责任，对网络内容创作者及相关网站经营者敲响警钟。Alamy 示意图

本案由日本一般社团法人内容产品海外流通促进机构（CODA）代表角川（KADOKAWA）及东宝（Toho）提出起诉。涉案作品包括2018年播出的动画《Overlord》及2023年横扫全球的电影《哥斯拉-1.0》。

网站广告牟利成定罪关键

尽管辩方辩称仅阅读文字无法完全掌握作品特征，但法庭最终采纳检方观点。判决指出，定罪关键在于被告网站设有广告牟利，将受版权保护的内容转化为金钱利益。据报，竹内涉在2023年透过网站广告收入进帐近24万美元（约187万港元）。

过去 CODA 曾成功打击 YouTube 上常见的「X分钟看完整部电影」系列短片，如今判决将保护范围延伸至文字领域。此项判例确立了在日本法律下，若剧情摘要过于详尽且未经补偿或授权，将须负上侵害著作权的法律责任，对网络内容创作者及相关网站经营者敲响警钟。