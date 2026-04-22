日相高市早苗向靖国神社供奉祭祀费 中国外交部严厉谴责

据日本媒体报道，日本首相高市早苗今天（22日）向靖国神社供奉「玉串料」（祭祀费）。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，遭到日本国内众多爱好和平人士和国际社会的强烈反对。

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据日本媒体报道，126名来自日本跨党派国会议员联盟「大家一起参拜靖国神社」的成员22日集体参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。

在北京，外交部发言人郭嘉昆表示，昨天已经阐明中方的严正立场。日本涉靖国神社一系列消极动向公然挑衅国际正义，粗暴践踏人类良知。中方对上述恶行十分愤慨，严厉谴责。

发言人郭嘉昆昨日表示，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，是事实上的「战犯神社」，日本官员、政客却多次前往参拜或供奉祭品、祭祀费。日方在靖国神社问题上的消极动向，实质是对自身罪责的逃避、对历史公正的亵渎、对被侵略国家的挑衅，更是对二战胜利成果的挑战，遭到国际社会一致谴责和坚决反对。.

此外，《人民日报》发文称，高市向靖国神社献祭品，再次暴露了部分日本政客极端错误、极为危险的右翼史观。多年来，参拜靖国神社已成为日本右翼势力推动军国主义复活的重要象征。早在2007年，高市便以阁僚身份参拜靖国神社，2014年至今更是「拜鬼」超过10次，其对战犯的膜拜执念之深可见一斑。这种膜拜的实质，是对靖国神社核心设施「游就馆」所兜售的「靖国史观」的变相认同。这种史观刻意编造谎言掩盖侵略历史，将战争爆发归咎为美国、英国甚至中国的「挑衅」和「压迫」，将日本发动侵略战争粉饰为帮助亚洲摆脱白人殖民统治，实现「大东亚共荣圈」，标榜和宣扬日本军人「战功」和「武士道」精神……这种美化军国主义的荒谬论调，严重违背了国际社会对历史问题的普遍共识。不久前，甚至发生了现役自卫队官员受极端思想影响、持刀非法闯入中国驻日本使馆的恶性事件，可见日本右翼思想和扭曲历史观流毒之深、为害之大。