日本首相高市早苗向靖国神社供奉祭祀费

据日本媒体报道，日本首相高市早苗今天（22日）向靖国神社供奉「玉串料」（祭祀费）。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，遭到日本国内众多爱好和平人士和国际社会的强烈反对。

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据日本媒体报道，126名来自日本跨党派国会议员联盟「大家一起参拜靖国神社」的成员22日集体参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。

在北京，外交部昨日说中方坚决反对、严厉谴责日方有关靖国神社的消极动向，已向日方提出严正交涉，强烈抗议。发言人郭嘉昆表示，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，是事实上的「战犯神社」，日本官员、政客却多次前往参拜或供奉祭品、祭祀费。日方在靖国神社问题上的消极动向，实质是对自身罪责的逃避、对历史公正的亵渎、对被侵略国家的挑衅，更是对二战胜利成果的挑战，遭到国际社会一致谴责和坚决反对。