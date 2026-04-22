Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本首相高市早苗向靖国神社供奉祭祀费

即时国际
更新时间：12:11 2026-04-22 HKT
发布时间：12:10 2026-04-22 HKT

据日本媒体报道，日本首相高市早苗今天（22日）向靖国神社供奉「玉串料」（祭祀费）。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，遭到日本国内众多爱好和平人士和国际社会的强烈反对。

相关新闻：高市早苗向靖国神社供奉祭品 外交部：严厉谴责日方消极动向

据日本媒体报道，126名来自日本跨党派国会议员联盟「大家一起参拜靖国神社」的成员22日集体参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。

在北京，外交部昨日说中方坚决反对、严厉谴责日方有关靖国神社的消极动向，已向日方提出严正交涉，强烈抗议。发言人郭嘉昆表示，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，是事实上的「战犯神社」，日本官员、政客却多次前往参拜或供奉祭品、祭祀费。日方在靖国神社问题上的消极动向，实质是对自身罪责的逃避、对历史公正的亵渎、对被侵略国家的挑衅，更是对二战胜利成果的挑战，遭到国际社会一致谴责和坚决反对。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
10小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
17小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
23小时前
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
15小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
23小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
17小时前
04:02
星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」
申诉热话
4小时前
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
00:38
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
奇闻趣事
5小时前
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
01:33
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
即时国际
6小时前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
18小时前