伊朗局势｜伊方称海上封锁解除前拒绝会谈 万斯搁置赴巴行程

原定于周三在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的美伊第二轮和平谈判，因双方分歧加剧而面临夭折。美国副总统万斯（JD Vance）原定于周二启程前往当地，但据美媒引述官员指，其行程现已搁置。伊朗方面态度强硬，表明美方若不先解除海上封锁，伊方将拒绝进行任何第二轮谈判。

伊方批美国多次违背承诺

综合《纽约时报》及CNN报道，万斯原定于周二上午出发前往伊斯兰堡，但由于伊朗代表团是否出席一直悬而未决，行程一直拖著。白宫官员透露，内部正举行更多的政策会议，万斯亦有参与其中，以商讨后续应对方案。最新消息指，万斯的巴基斯坦之行已被正式搁置。

伊朗称未决定是否参与第二轮谈判。图为伊朗议长卡利巴夫（右二）较早前率团前往伊斯兰堡，与美方谈判。路透社

主办方巴基斯坦的新闻与广播部长塔拉尔（Attaullah Tarar）于周二晚间在社交媒体发文，坦言截至当地时间晚上七时三十分，仍在等待伊朗方面正式确认是否出席伊斯兰堡和平谈判的回应。

伊朗内部的强硬派立场显然占了上风。据伊朗学生通讯社报道，伊朗议会主席团成员纳德里（Naderi）周二明确表示，在海上封锁问题彻底解决之前，德黑兰不会进行第二轮谈判。纳德里更公开否认了早前有关伊朗已派遣高级代表团赴巴基斯坦的传闻，直言：「没有任何伊方代表团在巴基斯坦。」

截至香港时间周三凌晨零时，伊朗外交部表示，「未决定是否参与第二轮会谈判」。

至香港时间周三清晨，伊朗塔斯尼姆通讯社详细报道伊方拒绝出席第二轮会谈的原因，批评美方多次违背承诺。报道引述消息人士指，伊美在本月上旬达成停火协议仅几天后，美国就开始违背承诺，美国没有向以色列提出在黎巴嫩停火的要求，给伊美谈判造成严重障碍。

报道又指，巴基斯坦最初介入调解，是基于伊朗提出的10点框架进行斡旋。但在首轮伊斯兰堡会谈中，美国提出许多违反这一框架的过分要求。报道还说，在美国迫于形势要求以色列停止击黎巴嫩后，伊朗宣布在达成的停火框架内开放霍尔木兹海峡，允许商船通行，然而美军却对伊朗港口实施封锁。为了维护伊朗人民的权利，伊方将不会前往巴基斯坦参与会谈。

目前局势陷入僵局，美方坚持在签署正式协议前不解封，而伊方则将解封视为谈判的前设条件。随着停火协议将于华盛顿时间周三晚到期，外界担忧，若外交斡旋在最后一刻未能取得突破，地区战火恐随时重燃。