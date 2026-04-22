日解禁杀伤性武器出口 京斥新型军国主义 战后和平政策重大转折

日本政府昨日修订防务新规，解禁战斗机、护卫舰和导弹等杀伤性武器出口，被视为战后和平主义政策的重大转折。日媒称东南亚多国对此「充满期待」，菲律宾有意采购护卫舰对抗中国。中国外交部表示严重关切，坚决抵制日本「新型军国主义」的妄动。央视引述专家分析指，日本此举意在释放产能、扩军脱缚，增强中国周边国家内部反华势力对抗底气。

日本海上阅舰式现场。 新华社

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日本首相高市早苗等内阁官员昨日修订「防卫装备移转三原则」，按是否具有杀伤及破坏能力，将装备分为「武器」和「非武器」两类，并原则上允许向缔结协定的17国（包括英国、美国、澳洲、菲律宾、越南、印度、印尼、马来西亚等）出口战斗机、护卫舰、导弹等杀伤性武器。防弹衣、警戒管制雷达等「非武器」的出口对象则不设限制。

日本护卫舰「矢矧号」停靠在澳洲达尔文港。 美联社

称意在强化日美同盟

新规保留严格审查、控制向第三国转口，以及禁止向卷入冲突的国家出售武器3项出口原则，但允许因「特殊原因」，向处于冲突中的国家出口武器。日本共同社称此举意在强化日美同盟，以及志同道合国家的威慑力。

二战后，日本长期奉行和平主义政策，对大多数武器出口实施严格限制，仅允许救援、运输、预警、监视和扫雷五类装备外销，此次修改标志日本在安保政策上迎来重大转变。

日本广播协会报道，菲律宾因近年与中国的南海主权问题对立加深，考虑采购即将退役的「阿武隈」级护卫舰，日本防卫大臣小泉进次郎拟下月访菲，商讨售舰事宜；印尼亦有意采购日方潜水舰。近日，日本亦与澳洲宣布将「共同开发」11艘海军新型舰艇，外界认为这是日本战后金额最大的军售项目。

戳穿「专守防卫」自我标榜

中国外交部发言人郭嘉昆昨天表示，中国对此严重关切，日本近期一连串军事安全动向，已戳穿其「和平国家」「专守防卫」的自我标榜。他强调，日本加速「再军事化」是事实和现实，包括中国在内的国际社会将对此保持高度警惕，坚决抵制日本「新型军国主义」的妄动。

央视新闻引述中国社科院日本研究所政治研究室助理研究员孟明铭分析指，日本意在实现释放军工产能、拉动经济，同时通过军售绑定盟友，试图在亚太重塑军事存在感。日本有意出口武器的绝大多数为中国周边国家，这只会加剧地区紧张局势，将打破战后东亚相对稳定的平衡。