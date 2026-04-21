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涉连串丑闻受调查 美劳工部长查韦斯-德雷默离职

即时国际
更新时间：10:00 2026-04-21 HKT
发布时间：10:00 2026-04-21 HKT

美国白宫通讯主任张振熙周一（20日）宣布，劳工部长查韦斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）将离职，前往私营部门工作。查韦斯-德雷默最近涉及连串丑闻，成为总统特朗普去年上任以来第3名离职的内阁成员。

张振熙在一份声明中说：「查韦斯.德雷默将离开政府，前往私营部门任职，现任劳工部副部长桑德林将担任代理劳工部长。」

查韦斯-德雷默成为2个多月来第3名离职的特朗普内阁成员。法新社
查韦斯-德雷默成为2个多月来第3名离职的特朗普内阁成员。法新社
查韦斯-德雷默因不当行为受到劳工部内部监管部门调查。路透社
查韦斯-德雷默因不当行为受到劳工部内部监管部门调查。路透社

第3名离职特朗普阁员

查韦斯-德雷默成为2个多月来第3名离职的特朗普内阁成员。上月，诺姆（Kristi Noem）被解除国土安全部长职务，司法部长邦迪（Pam Bondi）4月初也被解职。

多家美国媒体从1月起报道，查韦斯-德雷默正因不当行为受到劳工部内部监管部门调查。她被举报和指控滥用职权、公款私用，包括与下属有不正当关系、在工作时间饮酒、将私人旅行伪装成出差、指派劳工部员工处理其家庭事务。

曾与下属传婚外情

据《纽约时报》16日报道，随著调查深入，已有至少4名劳工部官员被迫离职，其中包括查韦斯-德雷默的办公室主任、副主任，以及一名被指控与她有婚外情的安全团队成员。

另有年轻女性员工指控查韦斯-德雷默的丈夫肖恩去年底在劳工部办公室工作时，对她们施加不受欢迎的性接触。

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