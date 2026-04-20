东京逾3万人国会前示威 抗议高市图修改和平宪法
更新时间：11:46 2026-04-20 HKT
发布时间：11:44 2026-04-20 HKT
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日本高市早苗政府企图强推修改和平宪法、解禁杀伤性武器出口，引发民间反弹。有逾3.6万民众19日在东京国会议事堂前举行反战示威，反对修宪。
示威者高举「守护宪法第9条」、「不要战争」等标语，高喊「反对修宪」、「反对战争」、「高市政权下台」等口号。
日本社民党党魁福岛瑞穗到场声援维护和平宪法的民众，福岛瑞穗表示，绝不允许修改宪法第9条。她又批评，高市政府企图取消出口武器的5种类型限制，是将日本变成「死亡商人」。
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日本众议院共产党籍议员田村智子表示，日本宪法第9条规定日本不保持战争力量，因此日本不应向海外派兵，也不应出口武器。
自民党在本月12日的大会上，总裁高市早苗宣称「由日本人自主进行修宪是自民党的基本方针，现在时机已经到来」，意欲强推修宪，引起民间反弹。
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