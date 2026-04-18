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伊朗局势 | 伊朗战争近50天 全球逾5亿桶原油供应中断 现代史上最大规模

即时国际
更新时间：14:35 2026-04-18 HKT
发布时间：14:35 2026-04-18 HKT

根据路透社与分析师计算，自伊朗战争爆发以来，这场持续近50天的冲突已导致超过5亿桶原油供应中断，累计损失达500亿美元（约3900亿港元），成为现代史上最大规模的能源供应中断事件。而这场危机的后续冲击预计将持续数月甚至数年。

根据航运追踪机构Kpler，伊朗战争于2月底爆发以来，中东原油与凝析油供应累计减少超过5亿桶。能源顾问公司Wood Mackenzie首席分析师莫瓦特（Iain Mowat）指出，逾5亿桶原油供应中断相当于全球航空需求中断10周、或全球公路交通停摆11天、或全球经济5天无石油供应。

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全球逾5亿桶原油供应中断。相当于美国约一个月的石油需求。美联社
全球逾5亿桶原油供应中断。相当于美国约一个月的石油需求。美联社
伊朗战争已导致超过5亿桶原油供应中断，是现代史上最大规模的能源供应中断事件。美联社
伊朗战争已导致超过5亿桶原油供应中断，是现代史上最大规模的能源供应中断事件。美联社

相当于美国约1个月石油需求

此外，这也相当于美国约一个月的石油需求，或欧洲超过一个月的石油用量；若以美军年度用油量约8000万桶（以2021会计年度为基准）计算，约等同于美军6年的燃料消耗量。

这些石油量也足以支撑全球国际航运产业运作约4个月。

全球陆上原油库存减少约4500万桶

Kpler数据显示，4月以来，全球陆上原油库存已减少约4500万桶；自3月下旬起，原油产量中断规模约达每日1200万桶。

Kpler资深原油分析师劳伯尔（Johannes Rauball）表示，科威特与伊拉克较重质原油油田可能需要4至5个月才能恢复正常运作；而由于炼油设施受损以及卡达主要能源枢纽拉斯拉凡工业市液化天然气设施受影响，整体区域能源基础设施全面恢复恐需数年。

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