伊朗局势 | 特朗普称要出动挖泥机 与伊朗合作移除浓缩铀 然后运回美国

美国总统特朗普周五（17日）表明，美国将与伊朗合作，利用大量挖泥机移除浓缩铀，并运回美国。特朗普并强调，过程不会涉及美国地面部队。不过，伊朗外交部发言人随即回应，浓缩铀在任何情况下，都不会被转移到任何地方。

特朗普在接受美国哥伦比亚电视台的电话访问时说：「我们会把核尘埃整理好，我们将与伊朗一起进去，以一种很好、很从容的步调，然后下去用大型机具开始挖掘核尘埃，我们会把它们带回美国。」

相关新闻：

伊朗局势｜伊朗外交部：日内或达成初步协议 惟坚拒移交浓缩铀

特朗普表示，美国将与伊朗合作，利用大量挖泥机移除浓缩铀。美联社

特朗普强调美国会把核尘埃整理好。美联社

伊朗拥有约440公斤的浓缩铀。路透社

核尘埃是特朗普常用来指称伊朗浓缩铀的说法，指的是他认为在美国与以色列去年6月轰炸伊朗核设施后所残留的物质。特朗普强调，这些东西将会「很快」被取回。

强调不必动用地面部队

被问及由谁负责取回伊朗的浓缩铀时，特朗普仅表示是「我们的人」。他说：「不，不会有部队。我们会和他们一起下去取出来，然后我们会带走。我们会一起去拿，因为到那时候，我们已经有协议了，有协议就没有必要打仗了。很好吧？这样更好。如果有需要，我们也可以用另一种方式来做。」

他表示，这些浓缩铀之后将被运往美国。他说：「我们的人会和伊朗人一起合作去把它们取出来，然后我们会把它们带到美国。」

伊朗外交部：把铀转美国从来不是选项

特朗普也在亚利桑那州凤凰城梦城教堂出席Turning Point USA活动时发言时表示：「美国将拿走所有核尘埃，我们将透过与伊朗一起进入当地，动用大量挖泥机来取得它们。」

他坚称，作为与伊朗达成潜在协议、以结束这场战争的一部分，「不会有任何形式的金钱交换」。

不过，伊朗否认曾同意将其浓缩铀转移到美国。伊朗外交部发言人告诉国营电视台：「浓缩铀对我们而言如同伊朗领土一样神圣，在任何情况下都不会被转移到任何地方。把铀转移到美国，对我们来说从来不是一个选项。」

传北京对接收浓缩铀持开放态度

伊朗拥有约440公斤的浓缩铀，据报被埋在去年遭美军空袭严重破坏的核设施之下。若交出这些铀，并同意美军进入伊朗领土，对伊朗而言将是重大让步。

另一方面，美联社报道，一名熟悉北京对此事看法的外交人士表示，中国对于接收或降低伊朗浓缩铀持开放态度。该人士指出，中国是伊朗最大的贸易伙伴，已释出讯号称，若华府与德黑兰提出要求，中方愿意接收这些铀，或将浓度降至可用于民用的程度。