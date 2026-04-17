缅甸前总统温敏特赦获释 传昂山素姬改软禁

4月17日是缅甸新年的第一天，缅甸总统府发布多项特赦令，宣布特赦4500多名囚犯。缅甸广播电视台报道，当中包括缅甸前总统温敏被赦免所有刑期，获释回家。

现年75岁的温敏是缅甸全国民主联盟原领导人昂山素姬的盟友。他被控4项贪污罪等获刑9年半。

特赦令指出，此次特赦旨在庆祝缅历新年、安定民心、体现人道主义关怀，并让温敏能够参与国家建设。赦免令特别规定，如果再犯新罪行，除需接受该罪行的刑罚外，将须继续执行本次获赦免的剩余的刑期。

2021年2月缅甸军政府发动政变并再次夺取政权，时任总统温敏、国务资政昂山素姬被扣押，随后受到多项罪名指控。2022年12月，他所涉的所有案件全部结案，累计被判处12年监禁；2023年8月，温敏获特赦减刑4年。

另据媒体披露的信息，此次昂山素姬仍未获赦免，但她将改为软禁，据悉全国民主联盟（NLD）中央执行委员会的部分成员正赶赴内比都。民盟中央执行委员会成员妙纽博士称：「我们听闻主席将被转为软禁，所以打算尝试争取探视权。目前，律师们也已抵达当地。」

当较天早前，昂山素姬的律师向路透社透露，昂山素姬的27年刑期获缩短六分之一。