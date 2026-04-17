不要国王示威｜老妇穿7呎阴茎装抗议 法官：拘捕合理但不足以定罪

阿拉巴马州费尔霍普市（Fairhope）一名妇人因在「不要国王」反特朗普抗议活动中，穿着一套7呎高的充气阴茎服装而遭逮捕，案件引发全国关注。费尔霍普市法院法官海姆斯（Haymes Snedeker）周三裁定，被告雷内亚·甘布尔（Renea Gamble）所有轻罪指控均不成立，当庭获释。

「蒂法阿姨」与警方对决

事件发生在2023年10月，退休手语翻译员甘布尔身穿从万圣节商店购买的巨大充气阴茎服装，并高举「不要阴茎独裁者」（谐音dick-tator）的标语牌。此举迅速引起警方注意。

广为流传的随身摄影机画面显示，警员巴布（Andrew Babb）以服装引发公众围观、构成交通危险为由，要求甘布尔脱下服装，音拒绝后将这名62岁妇人按倒在地并戴上手铐，过程中还试图将这个巨大的充气物塞进警车，场面滑稽。被捕时，甘布尔戏称自己叫「蒂法阿姨」（Aunt Tifa，谐音反法西斯），被检方视为提供假名，追加扰乱治安的指控。

宪法领带与常备保释金

甘布尔代表律师格斯帕斯（David Alan Gespass）打上印有美国宪法的领带出庭，他从一开始就称这场起诉荒谬可笑，是公然侵犯第一修正案保障的言论自由。他指出，警方最初的理由「服装淫秽」，后改称其阻碍交通，逮捕行动本身就是执法过当。

检察官麦克道尔（Marcus McDowell）反驳称「没有人有宪法权利打扮成勃起的阴茎站在路边」，并传唤甘布尔的丈夫作证，试图证明她们预先准备保释金是有预谋犯法。

被告丈夫弗莱彻（Larry Fletcher）则在庭上妙语如珠地回应：「只要有这么多警察在附近，我身上总会带着保释金。」此言引发旁听席一片笑声。

支持者庭外扮茄子声援

经过3小时的审理，法官海姆斯最终未被检方说服。他表示：「逮捕是有合理理由的，但我除非确信，否则不能定罪和判刑。」他宣布甘布尔所有指控均不成立。

庭外甘布尔支持者以各种创意方式声援，有人穿上茄子服装，有人举起被咬了一口的香蕉标语，上面写著：「言论自由不该难以下咽」。支持者质疑警方的执法标准不一，认为冒犯性的政治表达应受保护。