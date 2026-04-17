Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不要国王示威｜老妇穿7呎阴茎装抗议 法官：拘捕合理但不足以定罪

即时国际
更新时间：17:44 2026-04-17 HKT
发布时间：17:44 2026-04-17 HKT

阿拉巴马州费尔霍普市（Fairhope）一名妇人因在「不要国王」反特朗普抗议活动中，穿着一套7呎高的充气阴茎服装而遭逮捕，案件引发全国关注。费尔霍普市法院法官海姆斯（Haymes Snedeker）周三裁定，被告雷内亚·甘布尔（Renea Gamble）所有轻罪指控均不成立，当庭获释。

「蒂法阿姨」与警方对决

事件发生在2023年10月，退休手语翻译员甘布尔身穿从万圣节商店购买的巨大充气阴茎服装，并高举「不要阴茎独裁者」（谐音dick-tator）的标语牌。此举迅速引起警方注意。

广为流传的随身摄影机画面显示，警员巴布（Andrew Babb）以服装引发公众围观、构成交通危险为由，要求甘布尔脱下服装，音拒绝后将这名62岁妇人按倒在地并戴上手铐，过程中还试图将这个巨大的充气物塞进警车，场面滑稽。被捕时，甘布尔戏称自己叫「蒂法阿姨」（Aunt Tifa，谐音反法西斯），被检方视为提供假名，追加扰乱治安的指控。

宪法领带与常备保释金

甘布尔代表律师格斯帕斯（David Alan Gespass）打上印有美国宪法的领带出庭，他从一开始就称这场起诉荒谬可笑，是公然侵犯第一修正案保障的言论自由。他指出，警方最初的理由「服装淫秽」，后改称其阻碍交通，逮捕行动本身就是执法过当。

检察官麦克道尔（Marcus McDowell）反驳称「没有人有宪法权利打扮成勃起的阴茎站在路边」，并传唤甘布尔的丈夫作证，试图证明她们预先准备保释金是有预谋犯法。

被告丈夫弗莱彻（Larry Fletcher）则在庭上妙语如珠地回应：「只要有这么多警察在附近，我身上总会带着保释金。」此言引发旁听席一片笑声。

支持者庭外扮茄子声援

经过3小时的审理，法官海姆斯最终未被检方说服。他表示：「逮捕是有合理理由的，但我除非确信，否则不能定罪和判刑。」他宣布甘布尔所有指控均不成立。

庭外甘布尔支持者以各种创意方式声援，有人穿上茄子服装，有人举起被咬了一口的香蕉标语，上面写著：「言论自由不该难以下咽」。支持者质疑警方的执法标准不一，认为冒犯性的政治表达应受保护。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
01:23
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
商业创科
4小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬离世终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
01:35
潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》
影视圈
7小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
01:35
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
影视圈
3小时前
沥源邨荣瑞楼高层起火。fb：沙田之友
00:44
沙田沥源邨火警 200人疏散
突发
4小时前
收工注意︱天文台发黄色暴雨警告 短期内广泛地区可能受大雨影响
社会
1小时前
04:53
星岛申诉王 | 银行账户被骇 一觉醒来被转走21万 IT港男防不胜防：黑客犯案时机好精准
申诉热话
10小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
港铁罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸｜Juicy叮
00:26
港铁罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸｜Juicy叮
时事热话
2小时前