英国首相施纪贤陷安全审查风暴　前驻美大使文德森任命受质疑

英国政府承认，英国前驻美国大使彼得·文德森 (Peter Mandelson) 未能通过安全审查，但仍然获得任命。



政府发言人周四发表声明强调：「首相以及任何政府部长，直到本周早些时候才知道文德森是在违反英国安全审查建议的情况下，获得深度审查许可的。」发言人指出，这项推翻审查建议的决定是由外交部官员所做出。

现今72岁的文德森目前正因向性犯罪者爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 泄露政府文件而接受警方调查。

文德森于去年9月被解除英国驻美大使事务，其与爱泼斯坦的密切关系亦开始曝光，已迫使两名高级政府官员辞职。后于今年2月因涉嫌公职行为不当被捕，向警方转交其与爱泼斯坦的通讯记录后获保释，等待进一步调查。

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反对党要求施纪贤辞职

首相施纪贤因事件承受更大的执政压力，甚至出现要求施纪贤辞职的呼声。

施纪贤已为此事公开道歉，并指责文德森在与爱泼斯坦的关系上对其进行暪骗。外交部发言人表示，施纪贤已「启动程序以查明审查过程的事实」，更承诺公开文德森任命过程的相关文件。

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保守党领袖凯米·巴德诺克 (Kemi Badenoch) 指责，施纪贤在去年9月曾三次向议会声称「已完成全部正当程序」，如今却被揭露事实相反。若被认定故意误导议会，施纪贤将违反部长行为守则，外界预料他可能需要辞职。

改革党领袖、目前民调领先的奈杰尔·法拉奇 (Nigel Farage) 更直言：「施纪贤在2月曾表示安全部门已给予文德森『担任该职务的许可』，现在证实他公然撒谎，首相应该立即辞职。」