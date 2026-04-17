意大利银行劫案 | 3匪挟持25人质达2小时 掠保险箱财物后逃逸
更新时间：10:24 2026-04-17 HKT
发布时间：10:24 2026-04-17 HKT
发布时间：10:24 2026-04-17 HKT
意大利那不勒斯（Naples）周四（16日）发生银行劫案，3名贼人闯入市内一间银行，挟持25名人质长达2小时，随后带著保险箱内的财物透过地道逃逸。
事发于当地时间上午11时30分，现场是Piazza Medaglie d'Oro广场法国农业信贷银行（Credit Agricole）的分行，其中一名贼人持枪，他们挟持25名顾客与职员为人质。
警方破玻璃幕墙救人 6人质轻伤
警方接报后迅速抵达并封锁现场，周边聚集不少市民围观。而人质约2小时后才获救。
当地官员迪巴里（Michele di Bari）发声明表示，当局应对迅速，所有人质于下午1时30分过后不久均获释，其中6人在现场接受简单医疗处理，均无严重伤势。
根据当地媒体播出的现场画面，在消防人员配合下，警方强行打开银行玻璃幕墙，将25名人质全部安全救出。
数十保险箱财物遭抢走
但3匪经由通往下水道的地道逃逸，带走数十个保险箱内的东西逃去。
至于失窃物品价值多少，消息人士称：「除了客户外，没人知道那些保险箱里有什么。」
大约40名警员在事发区域追查劫匪下落，部分警察带著侦测犬一起行动，鉴证人员则在采集指纹。
突击队搜捕传枪声
警方随后在银行附近发现一辆黑色汽车，疑为劫匪所用，车辆可能为偷来，并悬挂伪造纸车牌。
一支宪兵特种作战小组其后从托斯卡纳大区搭乘直升机抵达现场，并展开突击行动。随后现场传出5至6声枪响，目前尚不清楚为实弹射击还是使用闪光弹。而搜捕行动仍持续中。
最Hit
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
2026-04-16 07:30 HKT
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
2026-04-16 10:34 HKT