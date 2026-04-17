伊朗局势 | 美军扩大封锁伊朗航运 将全球锁定及登船检查 武器、石油及钢铝列违禁品

美军中央司令部（CENTCOM ）最新公告指出，目前已扩大对伊朗的海上封锁范围，除既有措施外，进一步将违禁货物纳入截查对象，允许全球美军部队拦截任何与德黑兰有关或涉嫌运送可能协助伊朗政府的补给品的船只，从武器到石油、金属及电子产品。凡被怀疑试图前往伊朗的船只，无论航行地点，均可能遭到登船检查、搜索甚至扣押。

美国海军在周四（16日）发布更新通告强调，所有相关船舶均可能被登船、检查与扣押。今次扩大封锁措施，意味美方已从单纯限制航运，转向更具强制性的海上执法行动。

相关新闻：

伊朗局势｜美伊或周末恢复谈判 特朗普：有望获取「免费石油」与不拥核承诺

美军将全球锁定与伊朗有关的船只，扩大封锁范围。路透社

参谋长联席会议主席凯恩特别指出美军在太平洋地区的行动。美联社

国防部长赫格塞思说，海军在中东有16艘军舰执行封锁行动。美联社

美军高层召开记者会，宣布美军扩大封锁伊朗航运。美联社

涵盖武器、弹药及核材料

根据公告内容，所谓违禁品范围广泛，涵盖武器与武器系统、弹药、核相关材料，以及原油与精炼石油产品，另包括铁、钢与铝等战略性工业原料。外界解读，此举不仅旨在削弱伊朗军事能力，也可能进一步冲击其经济命脉。

参谋长联席会议主席凯恩特别指出美军在太平洋地区的行动，表示美军将锁定在本周较早前封锁开始前离开霍尔木兹海峡的船只。他在五角大楼对记者表示，其他负责区域的美军将积极追踪任何挂伊朗旗的船只，或任何试图向伊朗提供物资支援的船只。

截查、搜索甚至扣船

美方强调，任何运往敌方且可能被用于武装冲突的货物，都可在中立区以外的任何地方被缴获。

凯恩说，接近封锁线的船只会收到警告，封锁目前是在伊朗领海和国际水域执行，而非霍尔木兹海峡。

国防部长赫格塞思说，海军在中东有16艘军舰执行封锁行动，包括11艘驱逐舰、3艘两栖攻击舰、一艘航空母舰和一艘近岸战斗舰。

逾万美军执行封锁

同时，支援封锁行动的还有一系列飞机，以及监控、侦察和情报行动，旨在为海军提供最新的舰艇情报。

超过一万名美军协助执行对伊朗港口的封锁，虽然尚未登船，军方领导人表示，军方会警告与伊朗有关的船只，若试图甩开海军，可能会开火警告或升级至其他武力。

