伊朗局势｜总统现身中方捐赠人道物资仪式 同场批美国霸凌行为

在伊朗局势持续紧张之际，伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）周四（16日）突然现身于中国向伊朗捐赠人道物资的交接仪式上。他接受凤凰卫视独家访问时，一方面痛斥美国的霸凌行为，另一方面则多次感谢中国政府的支持，并证实已与美国进行过一轮谈判。

斥美国虚伪

据报道，在伊朗红新月会总部举行的物资交接仪式上，佩泽希齐扬突然现身并直言，对美国等自称「维护人权」者感到「心痛和非常厌恶」。

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伊朗总统佩泽希齐扬强调外部压力只会令国家更加团结。路透社

佩泽希齐扬又炮轰对方：「在全世界面前毫无法律理由地攻击我们国家的学校、孩子、住宅、大学和基础设施。」

但他话锋一转，表示对自己的人民感到骄傲。「你每天每晚都能在街上看到我们的年轻人和工作人员，都满怀热情地站著面对这些霸凌。这又让我们感到一种骄傲，一种昂首的骄傲。」

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伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）出席联合国大会。美联社

指美视华为首敌

对于中方的援助，佩泽希齐扬表达了明确的感谢：「我们感谢中国政府，感谢中国国家主席，也感谢中国所提供的一整套支持与合作。」

他更进一步分析指，美国实际上已将中国视为其主要敌人，「我们只是排在后面。他们（美国）是想先把我们拿下，然后再去和中国交手。」他赞扬中国站出来反对压迫与不公，并期望两国关系能继续坚定有力地发展。

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证实已与美谈判

当被问及与美国的谈判进展时，佩泽希齐扬证实：「我们已经举行过一轮谈判，愿真主保佑（举行）下一轮。」至于美方实施的海上封锁，他则轻描淡写地表示：「美国的封锁只会给他们自己带来麻烦。对我们来说没有任何问题。」