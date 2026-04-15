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美籍网红吻慰安妇雕像 南韩法院判囚半年

即时国际
更新时间：17:20 2026-04-15 HKT
发布时间：17:20 2026-04-15 HKT

一名美籍网红（YouTuber）拍片亲吻一座纪念南韩战争时期慰安妇的雕像，引发公愤，首尔法院周三（15日）判其入狱6个月。

25岁的索马利（Johnny Somali）数年前在南韩与日本拍摄一系列具挑衅性行为的影片，并上传至YouTube与Twitch等平台而声名狼藉。

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南韩当局2024年以扰乱公共秩序及妨碍业务罪名，起诉本名为伊斯迈尔（Ramsey Khalid Ismael）的索马利，并禁止他离境。

首尔西区地方法院一名代表告诉法新社：「法院已判处他6个月有期徒刑。」

据传媒报道，2024年10月，索马利上传一段影片，画面中他亲吻一座纪念南韩女性的雕像并做出挑衅舞蹈动作。这些女性在二战前和战争期间遭日本占领军强迫成为性奴隶「慰安妇」。

事件引发多方强烈谴责，影片未几即被移除。索马利事后道歉，表示自己「不知道这座雕像的重要性」。此外，2023年索马利在日本也曾因嘲讽地铁上班族，拿1945年遭美国原子弹轰炸的长崎与广岛事件开玩笑，引发日本社会狠批。
 

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