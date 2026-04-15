大马17岁华裔少女打扫神庙遇祸 遭千斤横梁压顶惨死

马来西亚雪兰州丹绒士拔发生一宗令人震惊的悲剧。一名17岁华裔少女本周一（7日）于当地「顺天宫」担任义工打扫时，大殿上方一根重达近千公斤的横梁突然断裂坠下。少女走避不及被击中头部，当场血流如注身亡。庙方昨日（8日）发表声明向家属诚挚道歉，并承诺全力配合警方调查。

与母整理长明灯 一声巨响天人永隔

据《中国报》报道，事发于4月7日晚上约8时许。死者当时正跟随家人到神庙帮忙，与母亲在神台前合力整理长明灯。母亲受访时悲恸忆述，当时耳边突然传来一声巨响，她转身惊见大殿横梁已坠落在地，正正压在女儿身上，女儿倒卧血泊中全无反应。突如其来的横祸令家属近乎崩溃，无法接受原本温馨的志工服务竟变成生死永别。

两年前刚更换 内部疑早已腐朽

现场消息指，该根断裂的横梁于2022年才更换安装，使用仅约两年。然而，从断裂处的残骸观察，横梁内部疑似已有腐朽现象，外界质疑工程质量或保养是否存在疏漏。

瓜冷警区主任莫哈末阿玛礼札警监证实，警方于当晚8时34分接获医院报案。警员到场后确认少女因头部受重创身亡。经初步调查，警方认为案件不涉及刑事成分，目前列为「猝死案」处理，遗体已送往万津医院进行相验。

庙方致歉：将承担应尽责任

丹绒士拔顺天宫事后发表官方声明，对事件导致少女丧生深感悲痛与愧疚。庙方除了向死者家属致以最深切的哀悼，亦承诺会负责后续相关事宜，并全力配合执法部门调查，务求查明事故真相。

这宗意外引发当地社会高度关注，网民纷纷对死者年纪轻轻便遭此横祸感到惋惜，同时敦促当地神庙及公共场所必须定期检查建筑结构，以防同类惨剧再次发生。