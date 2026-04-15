伊朗局势｜美伊霍峡对峙惊险画面曝光 革命卫队三喊「最后警告」驱逐美舰

中东局势在停火协议期间再度升温。美军近日派遣两艘驱逐舰进入霍尔木兹海峡执行扫雷任务，试图封锁伊朗港口并清除水雷，随即与伊朗革命卫队海军爆发激烈对峙。伊朗方面事后公开双方对话录音，显示革命卫队曾向美舰发出「最后警告」，威胁若不立即撤回印度洋将开火攻击，情势危急。

革命卫队强硬叫喊：不离开即列为攻击目标

据伊朗革命卫队（IRGC）发布的录音及监控画面显示，事发于4月11日。当时美军导弹驱逐舰「小法兰克·E·彼得森号」（DDG 121）及「米高·梅菲号」（DDG 112）正试图穿越霍尔木兹海峡。革命卫队海军全程监控并即时喊话，命令美舰立即改变航道。

据伊朗革命卫队（IRGC）发布的录音及监控画面显示，事发于4月11日。当时美军导弹驱逐舰「小法兰克·E·彼得森号」（DDG 121）及「米高·梅菲号」（DDG 112）正试图穿越霍尔木兹海峡。革命卫队海军全程监控并即时喊话，命令美舰立即改变航道。X@realgerhardtvdm（下同）

画面拍到美军导弹驱逐舰「小法兰克·E·彼得森号」（DDG 121）及「米高·梅菲号」（DDG 112）正试图穿越霍尔木兹海峡。

录音中，伊朗军方语气严厉，连番高喊：「这是最后警告，最后警告，最后警告！」（LAST WARNING），并警告美舰若不服从，将被列为攻击目标。

录音中，伊朗军方语气严厉，连番高喊：「这是最后警告，最后警告，最后警告！」（LAST WARNING），并警告美舰若不服从，将被列为攻击目标。

录音中，伊朗军方语气严厉，连番高喊：「这是最后警告，最后警告，最后警告！」（LAST WARNING），并警告美舰若不服从，将被列为攻击目标。伊朗事后称，在强大威慑下，已成功迫使两艘美军驱逐舰驶离海峡。一场两军开火才得以避免。

美舰称遵守国际法 冀维持停火协议

面对伊朗的开火威胁，美军驱逐舰在通讯中回应表示，其舰只是按照国际法通过霍尔木兹海峡，强调「无意挑战或挑衅伊朗」，并表示打算遵守美国政府早前达成的停火协议。

然而，伊朗革命卫队随即发表声明反驳，否认美军舰艇成功通过海峡。声明强调，革命卫队海军正「全面且权威地」掌握霍尔木兹海峡的情报控制权，并重申目前只有非军用船只在符合特定规定下才获准通行，严禁美军进入。

美国中央司令部（CENTCOM）则在社交平台「X」发文，证实部队于4月11日开始为扫雷行动创造条件，派遣两艘驱逐舰进入海峡及阿拉伯湾执行任务。美方指，此举是为了确保海峡彻底清除伊朗早前布设的水雷，属于更广泛的安全任务一部分。

是次海上对峙发生在美伊伊斯兰堡谈判期间，显示双方在军事上仍互不相让，令外界担心，霍尔木兹海峡这条能源命脉的控制权之争，随时成为引爆战火的火药桶。