国际安徒生奖｜湖南八旬女画家蔡皋夺插画家奖 中国首位得主

2026年「国际安徒生奖」插画家奖13日在意大利揭晓，80岁的中国绘本画家蔡皋成为首位获得该奖的中国插画家。

未受过科班训练全靠天赋

蔡皋生于湖南长沙，未曾接受过专业科班训练的她从乡村教师起步，以天赋与热爱叩开艺术大门。1993年，她凭借作品《宝儿》（原名《荒原狐精》）斩获第14届布拉提斯拉瓦国际儿童图书展「金苹果奖」，成为中国首位获此大奖的绘本画家。此后数十年间，她创作了《火城 1938》、《出生的故事》、《学其短画本》、《秋翁遇仙记》、《牛郎星和织女星》、《月亮走我也走》等数十部经典绘本。

蔡皋著名作品。 新华社

「国际安徒生奖」主办方评价，蔡皋的作品展现出卓越的艺术品质和独特的视觉语言，扩展了儿童插画的可能性。她的插画在传统与现代间游走，创造出视觉上引人注目、情感上共鸣且对年轻读者有意义的图像，透过色彩、构图邀请儿童去探索、想像和诠释世界。

国际安徒生奖于1956年设立，每两年评选一次，被誉为「儿童文学的诺贝尔奖」，2016年，著名中国儿童文学作家曹文轩曾获国际安徒生奖作家奖。