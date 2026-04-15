飞机老鼠｜中国男子摷行李架偷65000泰铢 降落曼谷秒被拦截逮捕

「飞机老鼠」横行，泰国曼谷素万那普机场（Suvarnabhumi Airport）近日传出一名中国籍男子郑某，涉嫌在从老挝飞往曼谷的航班上，偷窃同胞的现金。

综合泰媒报道，一名45岁中国游客与友人13日乘搭泰国航空TG571航班，遗失现金约65000泰铢（约1.6万港元）。

泰国警方接报前往登机门检查，成功将郑男逮捕，并当场搜出被盗的大量泰铢与其他外币。机组人员提供关键情报，表示目击郑某在飞行途中，曾翻动头顶置物柜取出现金。郑某最终坦承犯行，依飞机窃盗及持有赃物罪送办。

泰国移民警察发出警告，指出除了现金盗窃，近期飞行时间不到3小时的短程国际航班中，「信用卡窃案」也正大幅增加，已累积超过80例，损失总额突破800万泰铢（约195.6万港元）。犯罪份子通常在机上窃取卡片后，落地瞬间即透过手机支付盗刷。专家建议旅客应随身携带信用卡，并开启手机App交易通知，以确保财务安全。