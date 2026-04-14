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美伊谈判破局 | 美媒：伊朗称最多暂停铀浓缩5年 特朗普拒绝

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更新时间：09:58 2026-04-14 HKT
发布时间：09:58 2026-04-14 HKT

美国《纽约时报》引述1名美国官员和2名伊朗高层官员披露，美国和伊朗在巴基斯坦伊斯兰堡举行停火谈判期间，美方要求伊朗暂停铀浓缩活动20年，但伊朗方面周一（13日）作出正式回应，表示其最多只能同意暂停5年。而美国总统特朗普已拒绝伊方的5年期限提议。

报道称，美国与伊朗官员均指出，双方因伊朗停止浓缩铀活动的期限差距过大，导致谈判破局。美国官员还称，美国曾要求伊朗将高浓缩铀运出伊朗境外，但伊朗方面坚持要求将这些浓缩铀留在境内。不过，伊方提出可以大幅「稀释」这些核燃料。

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伊朗称最多暂停铀浓缩5年。美联社
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特朗普拒伊朗暂停铀浓缩5年。美联社
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特朗普强调，不会达成任何允许伊朗拥有核武器的协议。美联社
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万斯说，无论双方能否再进行对话或最终达成协议，现在球在伊朗一方。美联社
万斯说，无论双方能否再进行对话或最终达成协议，现在球在伊朗一方。美联社

谈判因浓缩铀期限破局

报道称，美伊双方正在商讨举行新一轮面对面谈判，但据美官员透露，相关计划尚未敲定。

另据美国Axios新闻网站报道，尽管美伊尚未达成协议，但伊方12日一度认为，双方已接近达成一份初步协议。而美国副总统万斯当天召开新闻发布会不仅只字未提协议即将达成，反而指责伊方，并宣布美国代表团撤离伊斯兰堡。

或举行新一轮谈判

一名知情人士说：「伊方对那场新闻发布会感到非常恼火」。

而万斯在接受霍士新闻访问时表示，伊朗谈判代表未获授权，美方不清楚伊朗代表要如何谈判，是美方离开伊斯兰堡的主因。

万斯说，无论双方能否再进行对话或最终达成协议，现在球在伊朗一方，美方已提出很多建议。他强调，伊朗如能同意美方建议的关键项目，特朗普对美伊关系正常化仍态度开放。

特朗普：要收回伊朗浓缩铀

特朗普13日则在白宫对媒体说，伊朗方面当天早上致电美方表示「希望达成协议」，但他不会达成任何允许伊朗拥有核武器的协议。

特朗普强调，「伊朗绝不会拥有核武器」，「如果他们不同意，那就没有协议可言。永远也不会有协议」。

他还表示，美国的另一项优先任务，是收回伊朗持有的浓缩铀，并称「我们要么从他们手中取回，要么就直接把它夺回来」。

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