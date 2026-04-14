全球最美大学︱香港科技大学排名17亚洲第一 北京清华排38

有130年历史的室内设计杂志《美好家居》（House Beautiful）最近公布的世界最美丽大学校园排行榜，其中榜首的是美国佛罗里达州的弗拉格勒学院（Flagler College）。亚洲排名最高是香港科技大学（HKUST），全球排名17位，而内地排名最高则是北京清华大学。



《美好家居》表示：「这些校园提供的远不止学术空间，更能激发创作、启发灵感，并营造出丰富的文化氛围，提升学生在校生活质素。」

香港科技大学打入全球最美大学榜，排名17。星岛日报资料图片

科大对着的西贡海岸线。科技大学

美国佛罗里达州的弗拉格勒学院。法新社

加拿大皇家大学（Royal Roads University）。YouTube@Royal Roads University

对于香港科技大学，《美好家居》认为，这所只有35年历史的学府，虽然校园占地仅120英亩，但面向西贡南部漂亮的海岸，使人留连忘返。内地排名最高的是清华大学，全球排第38，杂志指这所北京名校除了景色优美，也是公认的全国最佳大学之一。

位于加拿大卑诗省维多利亚的皇家大学（Royal Roads University）和卑诗大学（UBC）都榜上有名，分别位居第9及第22位。其中皇家大家被指，校园内拥有许多令人心旷神怡的优美空间，是学生放松身心陶治性情的理想地方。

而皇家大学的哈特利公园国家历史遗址（Hatley Park National Historic Site）被誉为「令人叹为观止」，而校园内其他区域也同样使人惊艳，642英亩郁郁葱葱的绿地，还有海峡景致和日式花园，令人流连忘返。

位于温哥华的UBC，以其面向壮丽高山和海景的优越地理环境，成为入选的主要原因之一，获赞赏为「让你尽享两全其美的体验，既可饱览北岸山脉的景色，又可轻松前往多个海滩」，而且距离温哥华市中心仅需25分钟车程。《美好家居》表示，学生在这里待四年实在不够。