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匈牙利大选｜毛焦尔从欧尔班粉丝变对手

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更新时间：08:48 2026-04-14 HKT
发布时间：08:48 2026-04-14 HKT

势成为匈牙利新总理的毛焦尔(Peter Magyar)，几年前还坐在前排为总理欧尔班的演讲鼓掌；没多久后，毛焦尔却身份不变，成了这位民族主义领导人最棘手的挑战者，发誓要「一砖一瓦」拆除欧尔班的整个政治体系。他1981年出生于法律世家，学的也是法律。1989年，身为年轻律师的欧尔班因公开要求苏联撤军，一跃成为匈牙利民主化运动的英雄。当时9岁的毛焦尔，还在卧室墙上贴了这位民主先锋的照片。

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两年前，毛焦尔突然走入公众视野，起因是当局赦免一名因掩盖上司性侵未成年人行为而被定罪的男子，引发公众不满，毛焦尔随即与执政党切割，指责其腐败。透过YouTube频道的一次访谈，他从寂寂无闻变到声名鹊起。他2024年加入蒂萨党并迅速成为该党领导人。蒂萨是「尊重与自由」的首字母缩写。

 

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