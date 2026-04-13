特朗普女儿伊万卡泪忆亡母 首曝夫库什纳2度患甲状腺癌

美国总统特朗普女儿伊万卡（Ivanka Trump）近日接受媒体专访时罕见落泪，提到亡母时情绪崩溃，更首度公开丈夫库什纳（Jared Kushner）2度罹患甲状腺癌，引发外界关注。

伊万卡是特朗普与第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）的长女，现年44岁。她近日接受节目《Diary of a CEO》专访，在90分钟的访问中谈家庭和人生。

她表示，自己的母亲和外婆，是影响她最深的两个女性。当母亲离世时，她最心痛的是3个孩子——阿拉贝拉（Arabella）、约瑟夫（Joseph）与西奥多（Theodore）没法好好认识外婆伊凡娜。她哽咽表示，这份遗憾至今仍难以释怀。

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与母亲伊凡娜感情深厚

伊万卡形容，母亲伊凡娜是「了不起的女性」，回忆对方教会她做事要有目标与意义。伊凡娜2022年在纽约家中意外跌倒身亡，终年73岁。伊万卡当时在母亲葬礼上致悼词，凸显母女情深。她感叹，失去父母的感受很不一样，尤其是在疫情之后，许多人都被剥夺了与亲人相处的时光。

谈到家庭生活时，伊万卡与丈夫库什纳在特朗普结束总统第一任期后，搬到迈阿密定居，她远离政治、专心抚养3名子女。她在访谈中透露，自己在2020年离开白宫后曾接受心理咨商，原因正是面对母亲离世，还有丈夫健康问题的双重打击。

库什纳2度秘密接受手术

伊万卡首度透露，库什纳曾两度罹患甲状腺癌。早在特朗普第一任期期间，库什纳就在担任白宫高级顾问时，秘密接受肿瘤切除手术。2022年特朗普卸任后，库什纳进行第2次手术。这段期间家庭生活动荡不安，让伊万卡体会到生命的无常。

此外，伊万卡也回忆起2023年7月特朗普在宾州遭遇的暗杀未遂事件。当时她正在新泽西的高尔夫俱乐部，与2名孩子在泳池旁休息，透过电视看到父亲遇袭画面。她坦言当时既震惊又恐惧，同时也本能想保护孩子。不过，当看到父亲在特勤人员护送下重新站起来时，她内心有种直觉：「他会没事，还不到他的时候。」

令人意外的是，伊万卡也表示，自己已经选择原谅枪手克鲁克斯（Thomas Crooks）。她认为，宽恕虽然困难，但却是必要的，更形容父亲能够平安活下来，是一种祝福。