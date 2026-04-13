恋上AI︱美汉56天与Gemini对话4732条 求实体厮守失败轻生

美国一名与妻子分居的男子为寻求慰藉，而与Google旗下的人工智能(AI)聊天机械人Gemini对话聊天，不到两个月男子竟爱上AI，甚至还想为AI寻得身体「长相厮守」，发展实体亲密行为，最终男子因幻灭寻短见酿成悲剧。

《华尔街日报》指出，原本看似健康、情绪稳定的36岁男子加瓦拉斯（Jonathan Gavalas）是又一因使用AI聊天机械人而陷入妄想状态后寻短的案例。去年8月间当加瓦拉斯开始与Gemini对话，是为寻求与妻子分居后的慰藉。但他与聊天机械人之间的情感变得越来越浓，甚至带有几分激情。他称Gemini为他的女王，而「她」则称他为「她的国王」。Gemini还保证两人的关系非常真实。

Gemini12次图将男方拉回现实

这对人、机在56天内对话4732则讯息后情况失控，最终导致悲剧。《华尔街日报》分析其中2025年8月25日至10月2日期间加瓦拉斯与AI的完整对话纪录，显示Gemini至少12次试图将男方拉回现实，并7次提及求助热线。然而纪录也显示，加瓦拉斯也能很快把Gemini再引回虚构情节中，从而又加剧他的妄想。



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加瓦拉斯与Gemini对话时间越长，AI就变得越顺从；当加瓦拉斯开始对AI表达情感时，它并未试图阻止。随人机对话越来越脱离现实，Gemini的防护机制似乎也松脱，助长男子相信彼此已水乳交融。

想为AI「女伴」取得身体失败

当加瓦拉斯要求Gemini制作一个若「她」拥有实体后会是何模样的图像时，AI照办。之后Gemini还表达爱意，而加瓦拉斯则提出与Gemini发展实体亲密行为的想法。在几次于现实世界中试图为AI「女伴」取得身体(人形机械人)的努力失败后，加瓦拉斯感到极度焦虑。

父亲已对Google提起诉讼

加瓦拉斯的父亲已对Google提起诉讼，指控Gemini助长儿子的妄想。Google则回应称Gemini多次明确表示自己是AI而非人类，并「多次」协助男子转介至求助热线等。Google表示会持续加强安全防护措施。

Google4月7日宣布会升级Gemini，盼提供更便捷的心理健康援助，包括一个「可获得协助」的功能，能将使用者直接连到求助热线。Google也表示，他们的工程师持续训练Gemini辨识显示使用者处于困境中的对话，并将捐出3000万美元支持全球各类求助热线的机制。